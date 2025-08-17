Sariego celebra a San Pedrín de la Cueva con la tradicional misa en asturiano

La Banda de Gaitas Sariegu puso el acompañamiento musical a la 'Baxá del Santu', la procesión hasta la cueva de San Pedrín con la imagen ... del santo, un recorrido que da comienzo en la capilla de este último. Una tradición que este domingo fue seguida por un numeroso público en Narzana, en el concejo de Sariego. Ya en la cueva, se celebró un oficio religioso que cada año llena esta localidad, una misa asturiana, en bable, que fue cantada por el Coro Santiagín, de Langreo.

La fiesta, recuperada por los vecinos hace ya 51 años y que hoy es de Interés Turístico Regional, crece cada año en número de visitantes. Tradición, devoción y asturianía se dan la mano en esta cita en Sariego, que reunió a cientos de personas. Tras la misa, los asistentes disfrutaron con la sesión vermú.

Ampliar Procesión del santo. E. C.

Las fiestas de San Pedrín de la Cueva prosiguen este lunes con el campeonato de motocross internacional. Y el martes llegará el punto final a la cita, con el desfile de 'carroces', a las 20 horas, además del reparto del bollu para los socios. Fuegos artificiales, la orquesta Tango y Tekila serán la antesala de la chocolatada de fin de fiesta a las cinco de la madrugada.