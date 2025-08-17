El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nuevo récord para la Feria de Muestras de Asturias «más innovadora y sidrera»: 748.884 visitantes
Misa en la cueva de San Pedrín. E. C.

Sariego celebra a San Pedrín de la Cueva con la tradicional misa en asturiano

Cientos de personas acuden a la procesión y al oficio religioso en la oquedad en Narzana

S. G. A.E. C.

Gijón

Domingo, 17 de agosto 2025, 19:56

La Banda de Gaitas Sariegu puso el acompañamiento musical a la 'Baxá del Santu', la procesión hasta la cueva de San Pedrín con la imagen ... del santo, un recorrido que da comienzo en la capilla de este último. Una tradición que este domingo fue seguida por un numeroso público en Narzana, en el concejo de Sariego. Ya en la cueva, se celebró un oficio religioso que cada año llena esta localidad, una misa asturiana, en bable, que fue cantada por el Coro Santiagín, de Langreo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los fuegos que asolan los entornos naturales de Asturias tiñen el cielo de naranja en toda la región
  2. 2 Asturias, asedidada por el fuego de oriente a occidente: desalojos, el fuego obliga a sumar medios y cierra entornos naturales
  3. 3 Ramón Méndez, responsable de Comunicación de Coca-Cola «Lo que está pasando con el cóctel de la Paloma es increíble»
  4. 4 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  5. 5 La noche en la que llovió ceniza en Asturias
  6. 6 Asturias, ante las horas más críticas de los fuegos, lucha por salvar sus entornos naturales
  7. 7 «Si las llamas llegan a la Pornacal, adiós», dicen los vecinos de Villar de Vildas, en Somiedo
  8. 8

    La defensa del joven acusado de violación durante la Semana Grande de Gijón afirma que «no hay pruebas objetivas»
  9. 9 El fuego obliga a cortar carreteras secundarias en Asturias
  10. 10

    El Consistorio de Carreño abrirá en Perlora un albergue público, con cafetería y restaurante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sariego celebra a San Pedrín de la Cueva con la tradicional misa en asturiano

Sariego celebra a San Pedrín de la Cueva con la tradicional misa en asturiano