Sariego estrena su escuelina: «Favorece la conciliación y el aprendizaje» El presidente Adrián Barbón destaca del proyecto de Les Escuelines que en décadas veremos que Asturias estará a vanguardia de España y Europa»

Soraya Pérez Sariego Jueves, 9 de octubre 2025, 13:18

«No le estamos dando la importancia que merece, pero dentro de unas décadas, veremos que la red de Les Escuelines cambió el sistema educativo asturiano y nos situó a la vanguardia de España y Europa». Así lo afirmó este jueves el presidente del Principado, Adrián Barbón, en su visita al nuevo centro para alumnado de 0 a 3 años Los Cuscurrusquinos, en Sariego, que recientemente se ha integrado a la red autonómica, pública y gratuita de Les Escuelines.

En su visita el presidente estuvo acompañado por el alcalde del concejo, Saúl Bastián, y la consejera de Educación, Eva Ledo. La nueva escuelina de Sariego se ubica en el recinto del Colegio Público Salvador Vega Berros, cuenta con dos unidades en las que están escolarizados 16 niños y niñas y tiene una plantilla formada por una directora y cuatro técnicas de Educación Infantil. La inversión en el centro, financiada en parte con fondos europeos, ronda los 236.000 euros.

Adrián Barbón aprovechó también la ocasión para reiterar que «ninguna otra comunidad cuenta con una red como Les Escuelines, que favorece la conciliación y el aprendizaje». Además, ha reiterado el compromiso del Principado con la educación pública, así como su intención de negociar en los presupuestos de 2026 la ampliación a todos los cursos de la gratuidad de la matrícula universitaria, que ahora se aplica únicamente al alumnado de nuevo ingreso.

«El objetivo que tenemos es que cualquier niño o cualquier niña que nazca en Asturias pueda estudiar gratis desde los cero años hasta acabar la universidad, si cumple determinados requisitos académicos», apostilló el presidente.