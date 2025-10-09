El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El presidente Adrián Barbón saluda a uno de los niños del centro, en brazos de su profesora. S. P.

Sariego estrena su escuelina: «Favorece la conciliación y el aprendizaje»

El presidente Adrián Barbón destaca del proyecto de Les Escuelines que en décadas veremos que Asturias estará a vanguardia de España y Europa»

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Sariego

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:18

Comenta

«No le estamos dando la importancia que merece, pero dentro de unas décadas, veremos que la red de Les Escuelines cambió el sistema educativo asturiano y nos situó a la vanguardia de España y Europa». Así lo afirmó este jueves el presidente del Principado, Adrián Barbón, en su visita al nuevo centro para alumnado de 0 a 3 años Los Cuscurrusquinos, en Sariego, que recientemente se ha integrado a la red autonómica, pública y gratuita de Les Escuelines.

En su visita el presidente estuvo acompañado por el alcalde del concejo, Saúl Bastián, y la consejera de Educación, Eva Ledo. La nueva escuelina de Sariego se ubica en el recinto del Colegio Público Salvador Vega Berros, cuenta con dos unidades en las que están escolarizados 16 niños y niñas y tiene una plantilla formada por una directora y cuatro técnicas de Educación Infantil. La inversión en el centro, financiada en parte con fondos europeos, ronda los 236.000 euros.

Adrián Barbón aprovechó también la ocasión para reiterar que «ninguna otra comunidad cuenta con una red como Les Escuelines, que favorece la conciliación y el aprendizaje». Además, ha reiterado el compromiso del Principado con la educación pública, así como su intención de negociar en los presupuestos de 2026 la ampliación a todos los cursos de la gratuidad de la matrícula universitaria, que ahora se aplica únicamente al alumnado de nuevo ingreso.

«El objetivo que tenemos es que cualquier niño o cualquier niña que nazca en Asturias pueda estudiar gratis desde los cero años hasta acabar la universidad, si cumple determinados requisitos académicos», apostilló el presidente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  2. 2 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  3. 3

    Los okupas de Quintes «revientan» la entrada de una segunda casa en Granderroble
  4. 4 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  5. 5 Fallece un motorista británico al chocar contra un camión en Cangas de Onís
  6. 6 El Real Oviedo destituye a Paunovic: «Su éxito del ascenso quedará para siempre en la memoria»
  7. 7 ¿Cuáles son los vuelos que Ryanair dejará de operar en Asturias?
  8. 8 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano
  9. 9 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  10. 10 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sariego estrena su escuelina: «Favorece la conciliación y el aprendizaje»

Sariego estrena su escuelina: «Favorece la conciliación y el aprendizaje»