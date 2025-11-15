El sector de la sidra casera reclama un mayor apoyo de las administraciones

Hubo espacio para los actos institucionales, pero también para la folixa y escanciar varios culinos. La Federación Asturiana de Sidra Casera (Fascas) celebró este ... sábado un evento en el Museo de Nava, la primera Fiesta de la Sidra Casera de Asturias, en la que se habló de las principales necesidades del sector, entre ellas, un mayor apoyo de las administraciones y asegurar el relevo generacional.

Son reivindicaciones que Avelino Fuentes, presidente de la federación, transmitió al público, hablando del recorrido de la entidad durante su último año. Un trabajo enfocado en «fortalecer nuestra cultura» que se ha hecho desde el altruismo, destacó, con «financiaciones nimias o inexistentes», pagando el grueso de los costes «desde nuestros bolsillos».

Ahí es donde es importante, señaló, conseguir las ayudas necesarias. Toda esta labor se desarrolla con el fin de asegurar el futuro y «consolidar el medio rural», que el «campo asturiano» crezca con nuevas voces activas que mantengan el patrimonio. Siguiendo un poco los pasos, señaló, que marca el Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias, cuyo «enfoque y objetivo es nuestra razón de ser».

Para el sector allí presente, continuó, resulta vital que «las diferentes administraciones valoren este trabajo y nuestra colaboración con la cultura sidrera asturiana», un tirón que apoyó la candidatura gracias a la cual se cuenta con el nombramiento como patrimonio de la Unesco. Además, dijo, hay que tener en cuenta los problemas de la manzana asturiana, con «cada vez más pumaradas abandonadas», generando un «déficit» del producto. Por tanto, es necesario un «soporte económico y material suficiente que sustente» a la federación y que permita que todas las asociaciones y productores de sidra casera que la componen «crezcan», no sólo para resolver estos problemas sino para asegurar el mañana.

La manzana

Estas palabras animaron a los presentes y fue el alcalde de Nava, Juan Cañal (también presidente de la Fundación del Museo de la Sidra), quien coincidió en la importancia del sector, identificándolo como «el sustento de la cultura» que la rodea; se debe asegurar su transmisión «de generación en generación».

En esta primera cita, además de las asociaciones, se contó también con representación municipal de Mieres, Siero, Colunga y del Principado, además de otras personalidades como Luis Benito García, director de la Cátedra de la cultura sidrera, y Daniel Ruiz, gerente de la DOP Sidra de Asturias.

Ambos fueron los encargados de dar las primeras menciones de la federación. Dos reconocimientos, el llagareru artesanu de honor y el mayor colaborador con la cultura sidrera. El primero se entregó, a título póstumo, a César Ruiz, 'El Cuchareru', y lo recogió un familiar, por ser un «ejemplo de la lucha cultural», como recuperar variedades de manzana asturiana.

El segundo fue para Miguel Ángel Perera, autor del libro 'Elaboración de la sidra natural ecológica', pues su obra es crucial para los llagareros. Lo recogió Atilano Martínez, miembro del Club Sierense de Amigos de la Manzana.