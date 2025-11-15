El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Así hemos narrado la contundente victoria de España ante Georgia
Junta directiva y representantes de las asociaciones que componen la Federación Asturiana de Sidra Casera, organizadora de su primera fiesta oficial en el Museo de la Sidra de Nava J. M. Puga

El sector de la sidra casera reclama un mayor apoyo de las administraciones

Los productores celebran su primera fiesta en el museo de Nava y otorgan distinciones al escritor Miguel Ángel Perera y al llagarero César Ruiz

Pilar Gutiérrez
Jessica M. Puga

Pilar Gutiérrez y Jessica M. Puga

Nava

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

Hubo espacio para los actos institucionales, pero también para la folixa y escanciar varios culinos. La Federación Asturiana de Sidra Casera (Fascas) celebró este ... sábado un evento en el Museo de Nava, la primera Fiesta de la Sidra Casera de Asturias, en la que se habló de las principales necesidades del sector, entre ellas, un mayor apoyo de las administraciones y asegurar el relevo generacional.

