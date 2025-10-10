Siero adecenta el Paraguas, epicentro del futuro cambio urbano de La Pola

El Paraguas de Pola de Siero está siendo sometido a una nueva intervención integral de conservación. Los trabajos consisten en la reparación del hormigón dañado ... y en un tratamiento preventivo para garantizar su estabilidad. En 2017, desde el Consistorio, se llevó a cabo una importante obra de remodelación de este elemento emblemático por importe de 269.813 euros, que se remató en 2018 con la remodelación de la estación de autobuses, con una inversión de 774.946 euros.

Tal y como recordó el alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', a esta intervención se suman también los trabajos de conservación y mantenimiento que se están realizando en la fachada de la Casa Consistorial. Estas obras cuentan con un presupuesto de 114.934 euros y un plazo de ejecución de tres meses y medio.

Ampliar La arquitecta municipal, María José Fernández; el edil de Deportes, Jesús Abad; el alcalde, Ángel García, y el aparejador municipal, Daniel Navarro. A. F. G.

El regidor destacó que esta zona será eje central de la futura transformación urbanística de la zona, iniciada primero con la supresión de la antigua estación de autobuses. Ahora, gracias a la financiación con fondos europeos Feder de los Planes de Actuación Integrados (PAI), logrando 5,2 millones de euros para una inversión prevista de más de 8,6, se seguirá avanzando para terminar de cambiar esta zona de la localidad. García avanzó que «vamos a proyectar alguna idea nueva». Para la activación del Paraguas como epicentro social se destinarán más de 700.000 euros.

Espacio público

Así, se pretende «activar» este enclave con el objetivo de recuperar el entorno urbano, «actualmente relegado al tránsito, para transformarlo en un nodo de encuentro y actividad sociocultural. Mediante un diseño participativo y diagnóstico colaborativo, se desarrollarán programas culturales periódicos y se adecuará el espacio con mobiliario efímero, fomentando la construcción colectiva y el desarrollo comunitario», se destacaba en la propuesta para la consecución de los mencionados fondos europeos.

La intervención en la plaza del Paraguas contempla una inversión que incluye diversas planificaciones, además de la habilitación de una zona de descanso verde por 300.000 euros. El impulso sociocultural prevé destinar 200.000 euros, y se ejecutarán obras de «humanización» en la calle Carlos Sánchez Martino, así como la demolición de la antigua comisaría de la Policía Nacional, que posteriormente albergó durante años el centro educativo de mayores y que actualmente está en desuso.

No obstante, el proyecto de construcción de un aparcamiento en altura y un parque en la zona oeste de la localidad, en la parcela que ocupaba el antiguo matadero (anexa a las vías de la antigua Feve) será el que más inversión reciba. Se destinarán 4,5 millones de euros.

El Paraguas fue diseñado por Ildefonso Sánchez del Río en 1972. Esta última actuación cuenta con un presupuesto de 19.836 euros y un plazo de ejecución de mes y medio.