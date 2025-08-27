Siero amplía el colector de la avenida de Viella para evitar inundaciones en edificios de Lugones

Se trata de unas obras que afectan, de forma importante, a la circulación del tráfico en pleno centro urbano de Lugones. El Ayuntamiento de ... Siero aborda las obras de ampliación y desdoblamiento del colector general de la avenida de Viella en la glorieta de La Constitución. Es una actuación esencial, aseguró el alcalde del concejo, el socialista Ángel García, 'Cepi'. ¿El motivo? «En una primera fase, con el desarrollo del bulevar –de la avenida de La Constitución–, no se había renovado esta parte del saneamiento. Se creía que estaba bien, pero comenzó a dar problemas de inundaciones en los edificios aledaños». La inversión asciende a casi 210.000 euros y estará lista la obra en un par de meses.

El regidor tenía este miércoles un interés especial en explicar el motivo de la ejecución de estas obras. «No se trata de que levantemos dos veces la misma calle». Pero con la instalación de los servicios del saneamiento del bulevar se producía un efecto embudo. Los tubos nuevos son mucho más anchos que los que se están ahora ampliando. «Cuando hay lluvias intensas el agua retorna», apuntó. «Se detectó el problema y se vio que el colector de la rotonda no estaba bien dimensionado. Se hace la obra para renovarlos y empalmarlo con el nuevo de la avenida de Viella».

Ampliar El alcalde de Siero, con técnicos municipales. A. F. G.

En detalle, esas obras ya se realizaron en 2022; entonces, el Ayuntamiento urbanizó casi por completo la avenida de Viella, desde la avenida de Oviedo hasta el paso inferior de la A-66, renovando todos los servicios urbanos, entre ellos la red de colectores de saneamiento. Pero la zona de la glorieta fue la única en la que no se intervino, y por eso se generan ahora los problemas, ya que la zona ha experimentado un destacado desarrollo urbanístico.

Las obras iniciadas consisten en la sustitución y renovación de 222 metros de varios tramos de diferentes diámetros de la red de saneamiento que discurren a lo largo del ámbito anteriormente mencionado. El proyecto contempla la reposición del pavimento afectado, así como la señalización viaria.

Desarrollo del bulevar

El socialista recordó que, desde 2015, «el Ayuntamiento de Siero ha invertido cerca de 28 millones de euros en saneamiento en 81 proyectos diferentes que han dado servicio a 8.449 vecinos y 144 empresas. En 2025, la inversión total será superior a los 4,7 millones de euros sumando las inversiones previstas en los presupuestos y en la modificación de crédito».

Mirando hacia el extremo norte en la zona, el alcalde dijo que también se sigue con la tramitación para dar comienzo a la siguiente fase para completar el gran bulevar hasta la zona de El Castro. El Ayuntamiento, como informó EL COMERCIO, ya dio inicio al proceso para la expropiación, se señala en la documentación, «de terrenos que se corresponden estrictamente con los suelos precisos para completar la ejecución del denominado plan». Se trata de un total de 19 fincas afectadas que suman unos 18.000 metros cuadrados. El coste de las compensaciones a los propietarios asciende a casi 222.000 euros.

Abarca un tramo de unos 700 metros comprendido entre la calle Leopoldo Lugones y la avenida del Castro. El plan cuenta con un presupuesto de casi 4,5 millones de euros y un plazo de ejecución de dieciséis meses. La Junta de Gobierno Local dio a finales de junio luz verde al proyecto.