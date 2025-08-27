El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La glorieta de la avenida de Viella, en la confluencia con la de La Constitución, totalmente levantada para la ampliación del colector. A. F. G.

Siero amplía el colector de la avenida de Viella para evitar inundaciones en edificios de Lugones

El alcalde explica que se trata de un tramo de 222 metros, que el coste es de 222.000 euros y que la obra estará lista en dos meses

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:20

Se trata de unas obras que afectan, de forma importante, a la circulación del tráfico en pleno centro urbano de Lugones. El Ayuntamiento de ... Siero aborda las obras de ampliación y desdoblamiento del colector general de la avenida de Viella en la glorieta de La Constitución. Es una actuación esencial, aseguró el alcalde del concejo, el socialista Ángel García, 'Cepi'. ¿El motivo? «En una primera fase, con el desarrollo del bulevar –de la avenida de La Constitución–, no se había renovado esta parte del saneamiento. Se creía que estaba bien, pero comenzó a dar problemas de inundaciones en los edificios aledaños». La inversión asciende a casi 210.000 euros y estará lista la obra en un par de meses.

