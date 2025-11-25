Siero culmina las mejoras en los colegios en este ejercicio

La concejala de Educación, Igualdad y Juventud en Siero, Eva Iglesias, visitó este martes la finalización de las obras de renovación de los baños ... del área de Infantil del Colegio Público Peña Careses. Los trabajos han contado con un presupuesto de 42.438,78 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

La edil explicó que «se ha ejecutado una actuación necesaria y solicitada por la comunidad educativa. Con esta obra se completan las inversiones en centros educativos en 2025, que alcanzan los 260.000 euros».

La obra

La zona sobre la que se ha intervenido presentaba un deterioro que venía exigiendo una continua reparación en los últimos años. Los trabajos consistieron en la renovación completa del baño infantil.

En este sentido, los tabiques interiores se renovaron, colocando unas cabinas sanitarias adaptadas a los niños. Además, se han instalado un inodoro y lavabo independiente para personas con movilidad reducida con un nuevo tabique. Las cabinas se han decorado con vinilos con motivos infantiles y se han ejecutado de forma que no supongan riesgo de atrapamiento de manos para los niños.

El baño dispone de dos inodoros infantiles y un baño completo para personas con movilidad reducida. Además, hay un lavabo infantil triple. En cuanto a los acabados de paredes se ha enfoscado y alicatado, y en el suelo se ha colocado un gres porcelánico.

Por último, se ha pintado el techo y se ha instalado una serie de accesorios complementarios tales como espejos o dispensadores de jabón, papel toalla y papel higiénico.