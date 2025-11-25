Siero culmina las mejoras en los colegios en este ejercicio
La mejora de los baños del Peña Careses, ya terminada, cierra un año en el que se gastaron 260.000 euros en centros educativos
Marta Varela
Pola de Siero
Martes, 25 de noviembre 2025, 19:23
La concejala de Educación, Igualdad y Juventud en Siero, Eva Iglesias, visitó este martes la finalización de las obras de renovación de los baños ... del área de Infantil del Colegio Público Peña Careses. Los trabajos han contado con un presupuesto de 42.438,78 euros y un plazo de ejecución de dos meses.
La edil explicó que «se ha ejecutado una actuación necesaria y solicitada por la comunidad educativa. Con esta obra se completan las inversiones en centros educativos en 2025, que alcanzan los 260.000 euros».
La obra
La zona sobre la que se ha intervenido presentaba un deterioro que venía exigiendo una continua reparación en los últimos años. Los trabajos consistieron en la renovación completa del baño infantil.
En este sentido, los tabiques interiores se renovaron, colocando unas cabinas sanitarias adaptadas a los niños. Además, se han instalado un inodoro y lavabo independiente para personas con movilidad reducida con un nuevo tabique. Las cabinas se han decorado con vinilos con motivos infantiles y se han ejecutado de forma que no supongan riesgo de atrapamiento de manos para los niños.
El baño dispone de dos inodoros infantiles y un baño completo para personas con movilidad reducida. Además, hay un lavabo infantil triple. En cuanto a los acabados de paredes se ha enfoscado y alicatado, y en el suelo se ha colocado un gres porcelánico.
Por último, se ha pintado el techo y se ha instalado una serie de accesorios complementarios tales como espejos o dispensadores de jabón, papel toalla y papel higiénico.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión