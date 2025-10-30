Siero desbroza y limpia los accesos a su cementerios

El municipio de Siero ha realizado diferentes actuaciones para facilitar a los vecinos el acceso a los diferentes cementerios municipales en los días de mayor ... afluencia a los mismos. El concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, visitó este jueves la localidad de Carbayín para supervisar la finalización de las labores de mantenimiento y adecuación realizadas en los accesos a varios cementerios municipales de cara a la celebración del Día de Todos los Santos.

Esta actuación, que ha consistido «en trabajos de desbroce y limpieza», forma parte del contrato de mantenimiento de caminos y zonas verdes, y se ha venido desarrollando en las últimas semanas como cada año atendiendo a las necesidades de cada parroquia.

El edil sierense destacó que «durante el mes de octubre hemos trabajado en los accesos de los cementerios del concejo, asegurando que estén en las mejores condiciones para recibir a quienes visitan a sus seres queridos con motivo del Día de Todos los Santos». «Es una labor que forma parte de nuestro compromiso continuo con el de los espacios que son importantes para la comunidad», matizó.