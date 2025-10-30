El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Alejandro Villa en los accesos al cementerio de Carbayín. E. C.

Siero desbroza y limpia los accesos a su cementerios

Los operarios han realizado estos trabajos a lo largo de octubre, atendiendo las necesidades de cada parroquia

Marta Varela

Siero

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:59

Comenta

El municipio de Siero ha realizado diferentes actuaciones para facilitar a los vecinos el acceso a los diferentes cementerios municipales en los días de mayor ... afluencia a los mismos. El concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, visitó este jueves la localidad de Carbayín para supervisar la finalización de las labores de mantenimiento y adecuación realizadas en los accesos a varios cementerios municipales de cara a la celebración del Día de Todos los Santos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  2. 2

    Ence plantea el despido de 90 trabajadores de la fábrica de Navia
  3. 3 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  4. 4 Tres accidentes de tráfico en Asturias complican la circulación en plena hora punta
  5. 5

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»
  6. 6

    «Si un joven llega a la universidad y no es capaz de hacer las cosas solo, hay un problema»
  7. 7 El significado del misterioso vídeo que ha compartido Daniel Sancho
  8. 8

    El Grupo Pachuca encara su primera gran crisis en el Real Oviedo
  9. 9

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  10. 10

    Juicio en Gijón a cuatro jóvenes portugueses: «Fue una relación sexual consentida, no una violación grupal»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Siero desbroza y limpia los accesos a su cementerios

Siero desbroza y limpia los accesos a su cementerios