Los ediles Javier Rodríguez y Alejandro Villa. E. C.

Siero destina 1,3 millones al cuidado de las zonas verdes

El contrato, por dos años, asumirá 1,43 millones de metros cuadrados, un 21% más que en la adjudicación anterior

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:04

El concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo de Siero, Javier Rodríguez, y el de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público ... y Zonas Verdes, Alejandro Villa, anunciaron este miércoles la adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento de espacios verdes y arbolado urbano, que alcanzará los 1,3 millones de euros, un 13 % más que el contrato anterior. La duración del mismo será de dos años, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cuatro.

