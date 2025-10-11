Siero diseña la digitalización de aliviaderos y depósitos de agua para invertir 2,1 millones

El Ayuntamiento de Siero avanza en su parte del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua. ... Con base en los planes de la Aglomeración del Nora (ANDA) en la que se integra el concejo, se presenta un proyecto cuyo objetivo es abarcar el ciclo integral del agua buscando el conocimiento del mismo, tanto de la disponibilidad del recurso como de la eficiencia de su uso, basándose en la reducción de pérdidas y la preservación del estado de sus masas, controlando los vertidos de las residuales. Así, «se pretende llevar a cabo una completa modernización, con el fin de avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible del agua, e introduciendo medidas para el aumento de la circularidad del ciclo del agua», se señala en el proyecto. El Consistorio ha adjudicado la contratación de la redacción del plan por 151.000 euros para diseñar actuaciones por 2,12 millones de euros.

¿Qué actuaciones concretas se prevén y dónde? Una de las partes se va a centrar en la monitorización de las captaciones para una mejor gestión. «Ello conllevará una gestión más sostenible de las captaciones, al permitir reducir al mínimo los caudales captados, dado que esta digitalización permitirá unos tiempos de respuesta significativamente menores (por ejemplo, ante una avería en la tubería de impulsión del bombeo), que redundarán en un aprovechamiento más racional de los recursos hídricos disponibles». Afectará a los manantiales de Careses, Ladines, a tres en el Tablao, en Castañal, Pañeda, El Caleyu, Molleo y en los sondeos de Bergueres y Limanes. En esta fase se prevé un gasto de unos 300.000 euros.

También se contempla la monitorización en continuo de los parámetros básicos como presión, caudal y consumo energético de la red de depósitos municipales de agua del Ayuntamiento, «asegurando así el control de las reservas de agua, garantizando que estas son adecuadas a las necesidades del servicio».

Se determina que se precisa monitorizar de forma continua y remota la calidad del agua y el consumo energético, así como la detección temprana de la posible alteración de los parámetros, «pudiendo, por tanto, actuar de forma rápida para su corrección. Estos sensores también nos permitirán tener una perfecta precisión ante los cambios de presión o de caudal en las redes y analizar el rendimiento».

Se actuará en los depósitos de La Pola, La Cuenta, La Cabaña, La Teya, Muncó, Lavandera, Muñó, El Berrón, Granda I, Granda II, El Carbayu, Cotorbán, Piqueru, Areñes, El Cutu, Corripos, Castiello, Del Cura y Cerezales. Se calcula un gasto de unos 435.000 euros.

Paneles solares

Se pretende reducir el consumo energético a través de energías renovables con la instalación de paneles solares. Esta actuación afecta a dos depósitos de gran consumo del municipio de Siero y beneficiará también al parque de vehículos eléctricos del Ayuntamiento, en Cotorbán y Granda I. La inversión asciende a 330.000 euros. La digitalización del plan llegará también a controlar varios aliviaderos del municipio; «la monitorización de los puntos de vertido permitirá mejorar la gestión y mantenimiento de estos, así como disminuir el tiempo de respuesta ante averías. Consecuentemente se limitará la contaminación». Las instalaciones afectadas por esta actuación serán las de Granda, Santa Marina, Tiñana, Pañeda, Llames, Natalio, Faes y El Llagarón. El importe económico previsto para las obras de esta actuación será del orden de 95.000 euros.

Recientemente, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado a la empresa Contratas Abamia, por 2,63 millones de euros, las obras de digitalización de los sistemas de saneamiento y depuración de la aglomeración del Nora, que incluye los concejos de Oviedo, Siero, Llanera, Nava y Sariego y abastece a cerca de 300.000 personas.

Esta es una de las actuaciones que el Principado, el Consorcio de Aguas (Cadasa), los ayuntamientos de los municipios citados y la empresa Aqualia promueven en el marco del citado proyecto ANDA, que movilizará una inversión global de casi 12 millones para modernizar y hacer más eficiente la gestión de los recursos hídricos.