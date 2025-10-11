El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Depósito de agua de Pola de Siero, uno de los que se van a digitalizar. P. Nosti

Siero diseña la digitalización de aliviaderos y depósitos de agua para invertir 2,1 millones

El Ayuntamiento da el primer paso con la contratación de la redacción del proyecto para las actuaciones por 151.000 euros

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:54

Comenta

El Ayuntamiento de Siero avanza en su parte del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua. ... Con base en los planes de la Aglomeración del Nora (ANDA) en la que se integra el concejo, se presenta un proyecto cuyo objetivo es abarcar el ciclo integral del agua buscando el conocimiento del mismo, tanto de la disponibilidad del recurso como de la eficiencia de su uso, basándose en la reducción de pérdidas y la preservación del estado de sus masas, controlando los vertidos de las residuales. Así, «se pretende llevar a cabo una completa modernización, con el fin de avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible del agua, e introduciendo medidas para el aumento de la circularidad del ciclo del agua», se señala en el proyecto. El Consistorio ha adjudicado la contratación de la redacción del plan por 151.000 euros para diseñar actuaciones por 2,12 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Lidl avanza en la construcción de un nuevo supermercado en uno de los principales accesos a Gijón
  3. 3 Todo listo en Gijón para para una media maratón de récord: recorrido, cortes de tráfico...
  4. 4

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  5. 5 Detenido por quemar la vivienda de la vecina «problemática» de El Coto, en Gijón
  6. 6

    Un fallo técnico en las pruebas de conducción genera dudas en el proceso selectivo de EMTUSA
  7. 7 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  8. 8

    0,72 euros por ir de Gijón a Oviedo: así quiere acabar con el problema del peaje del Huerna la patronal de las autopistas
  9. 9 Abierto el plazo de un mes para pedir las ayudas al alquiler en Asturias: llegan a 900 euros y estas son las condiciones
  10. 10 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Siero diseña la digitalización de aliviaderos y depósitos de agua para invertir 2,1 millones

Siero diseña la digitalización de aliviaderos y depósitos de agua para invertir 2,1 millones