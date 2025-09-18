Siero implica a los empresarios en el desarrollo de herramientas de Inteligencia Artificial para agilizar trámites administrativos

El equipo de gobierno de Siero (PSOE) se ha fijado el objetivo de modernizar la administración y agilizar los trámites municipales con uso de ... la Inteligencia Artificial (IA). Para ello sigue dos caminos: el iniciado con la Universidad de Oviedo y, el segundo, con dos grandes multinacionales de los sectores tecnológico y de las comunicaciones. El alcalde del concejo, Ángel García, 'Cepi', indicó que ya se han iniciado las reuniones estratégicas para la aplicación de esta tecnología en el trabajo municipal y este jueves ha informado de que se incorpora a las empresas (a través de la Federación Asturiana de Empresarios, Fade), para «poder ser más ágiles».

«El objetivo es ser más ágiles y atender mejor a la sociedad», afirmó el regidor. «Estamos teniendo avances importantes que esperamos poder ver en los próximos meses», dijo en referencia a la parte de desarrollo con estas multinacionales. «Hemos pedido a la Fade que se incorpore a este equipo para tener una perspectiva más acertada de las empresas que tratan, en este caso, con el Ayuntamiento». El próximo lunes será la próxima reunión de trabajo para avanzar en este ámbito. Por su parte, el director general de la entidad empresarial, Alberto González, tras mantener una reunión con García, manifestó que la implicación administrativa es un asunto clave para la Fade. «Se ha creado una comisión específica para trabajar en este tema en tres niveles; en el ámbito nacional, en el autonómico y nos faltaba el municipal, en el que las empresas tienen mucha relación».

Por eso, aprovechando que el Ayuntamiento de Siero está trabajando en el desarrollo de herramientas administrativas y procesos concretos, «vamos a colaborar para dar la óptica empresarial y para que se ajusten esos procedimientos de la forma más eficaz y rápidamente posible a las necesidades de las empresas», destacó González. «Buscamos que en el ámbito local podamos tener un tránsito administrativo lo más eficaz y sólido posible».

El alcalde explicó que el Ayuntamiento sierense ya fue pionero en instalar un 'chatbot' en la web municipal, «aunque no se ha desarrollado todavía como nos gustaría». De hecho, es una de las aplicaciones en la que se está trabajando con estas dos multinacionales. «Buscamos que un ciudadano pueda realizar cualquier tipo de consulta con su teléfono móvil, que no tenga necesidad de acudir de forma presencial; esto es uno de los aspectos que trabajamos». Y el siguiente paso es la aplicación de la IA «para ser más ágiles en la resolución de expedientes administrativos, cuestión que era el objeto del convenio con la Universidad de Oviedo y las multinacionales desarrollan algo similar; son trabajos que se complementan».

Uno de los avances en los que ya se está trabajando en el Consistorio es en un nuevo sistema de gestión documental (ya adjudicado); «nos ayudará a mejorar el trabajo, y aprovechamos a introducir las nuevas tecnologías».