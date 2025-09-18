El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El director general de la Fade, Alberto González; el alcalde de Siero, Ángel García; la responsable de simplificación de la entidad empresarial, Patricia Martínez; y el director de Apoyo Corporativo, Ignacio García. A. F. G.

Siero implica a los empresarios en el desarrollo de herramientas de Inteligencia Artificial para agilizar trámites administrativos

La Fade se incorpora a la comisión de trabajo municipal en la que participan dos multinacionales para el desarrollo de aplicaciones

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:58

El equipo de gobierno de Siero (PSOE) se ha fijado el objetivo de modernizar la administración y agilizar los trámites municipales con uso de ... la Inteligencia Artificial (IA). Para ello sigue dos caminos: el iniciado con la Universidad de Oviedo y, el segundo, con dos grandes multinacionales de los sectores tecnológico y de las comunicaciones. El alcalde del concejo, Ángel García, 'Cepi', indicó que ya se han iniciado las reuniones estratégicas para la aplicación de esta tecnología en el trabajo municipal y este jueves ha informado de que se incorpora a las empresas (a través de la Federación Asturiana de Empresarios, Fade), para «poder ser más ágiles».

