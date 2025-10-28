El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Kiko Gulías, de la empresa adjudicataria; Leire Martínez, técnico municipal; Pergentino Martínez, concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, y Juan Carlos Álvarez, técnico municipal. E. C.

Siero finaliza la mejora de la nueva depuradora de La Rasa, en Carbayín

La obra costó más de 36.000 euros, tratará de una manera más eficaz los vertidos y dará «un mayor servicio» para los vecinos de Santiago de Arenas

E. C.

Siero

Martes, 28 de octubre 2025, 14:27

Los trabajos de mejora y adecuación de la nueva depuradora de La Rasa, en Siero, han terminado. Instalada en Santiago de Arenas, en Cabayín, ... la obra tuvo un presupuesto de 36.118,50 euros (IVA incluido), gracias a los cuales ahora se podrá dar «un mayor servicio» a los vecinos, destacó el alcalde Ángel García.

