Siero finaliza la mejora de la nueva depuradora de La Rasa, en Carbayín

Los trabajos de mejora y adecuación de la nueva depuradora de La Rasa, en Siero, han terminado. Instalada en Santiago de Arenas, en Cabayín, ... la obra tuvo un presupuesto de 36.118,50 euros (IVA incluido), gracias a los cuales ahora se podrá dar «un mayor servicio» a los vecinos, destacó el alcalde Ángel García.

El edil de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Manuel Pergentino Rodríguez, visitó las nuevas instalaciones y explicó los trabajos en la zona. Hasta ahora, sólo había una fosa séptica, por lo que se sustituyó por una depuradora compacta. Esta permitirá un «tratamiento más eficaz» de los vertidos, además de que procede de la depuradora provisional que se utilizó en su momento en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) municipal de Cuartes, actualmente en desuso.

Por tanto los trabajos incluyeron el traslado e instalación del nuevo sistema, además de la construcción de una losa de hormigón para que hiciera de apoyo. Se pusieron arquetas de entrada y salida, y una intercepción del colector existente para dirigir el caudal hacia la nueva instalación. Finalmente, se hicieron tres zanjas drenantes para la infiltración en el terreno del vertido tratado.