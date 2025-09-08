El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una actividad con guías caninos en el parque de L'Acebera, el pulmón de Siero en Lugones. Mario Rojas

Siero impulsa un plan para proteger el pulmón de L'Acebera de Lugones

El Ayuntamiento quiere ampliar su superficie y ejecutar las actuaciones «para potenciar su uso público, su flora y fauna, y evitar la inundabilidad»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:19

Preservar el pulmón de Siero: con ese objetivo el Ayuntamiento inicia el proceso para redactar el Plan Especial de Protección de la finca L' ... Acebera en Lugones, previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El documento abarca, además, la redacción de un segundo Plan Especial de Protección de las riberas de los ríos Nora y Noreña, en las fincas colindantes, «potenciando su uso público, su flora y fauna, y ejecutando las actuaciones necesarias para evitar la inundabilidad no controlada en estos terrenos». Para la tramitación de ambos instrumentos se precisa también realizar la evaluación ambiental estratégica correspondiente.

