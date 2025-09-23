El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El teniente de alcalde de Siero, Javier Rodríguez; el regidor, Ángel García, 'Cepi', y la portavoz de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, Alejandra Cuadriello, en la reunión de este martes. E. C.

Siero modernizará el sistema de cámaras de seguridad a petición de La Fresneda

La Plataforma Vecinal se reúne con el equipo de gobierno en la ronda de negociación del presupuesto de 2026 y pide mantener el autobús a Parque Principado

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:25

El equipo de gobierno de Siero (PSOE) prosigue con la ronda de contactos con los diferentes grupos de la Corporación de cara a incorporar ... propuestas al presupuesto de 2026 que se aprobará –gracias a la mayoría absoluta de los socialistas– el próximo mes, tal y como avanzó el alcalde, Ángel García, 'Cepi'. Este martes mantuvo un encuentro, acompañado del teniente de alcalde, Javier Rodríguez, con la portavoz de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, Alejandra Cuadriello. La edil logró el compromiso para dotar una partida destinada a la licitación para la colocación y mantenimiento de cámaras de seguridad en todo el concejo.

