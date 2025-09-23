Siero modernizará el sistema de cámaras de seguridad a petición de La Fresneda

El equipo de gobierno de Siero (PSOE) prosigue con la ronda de contactos con los diferentes grupos de la Corporación de cara a incorporar ... propuestas al presupuesto de 2026 que se aprobará –gracias a la mayoría absoluta de los socialistas– el próximo mes, tal y como avanzó el alcalde, Ángel García, 'Cepi'. Este martes mantuvo un encuentro, acompañado del teniente de alcalde, Javier Rodríguez, con la portavoz de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, Alejandra Cuadriello. La edil logró el compromiso para dotar una partida destinada a la licitación para la colocación y mantenimiento de cámaras de seguridad en todo el concejo.

La portavoz de la Plataforma explicó que todavía se tiene que analizar en el seno del Ayuntamiento la forma de realizar esta modernización del sistema de videovigilancia, ya que la actuación no está cuantificada «y la partida podría quedar prevista para cuando se sumen los remanentes de tesorería».

¿Y en qué consiste esta modernización de este sistema? Desde el Consistorio ya se explicó que hay 180 cámaras de vigilancia, pero no todas funcionan de forma correcta, por lo que a veces son inservibles para prevenir actos vandálicos. El problema se centra en que el mantenimiento de cada una de ellas –o de un grupo– depende de contratos independientes, lo que dificulta que estén al día. La idea es unificar la gestión en un solo contrato, lo que mejorará su uso.

Este encuentro culmina una serie de conversaciones previas en las que se negoció la congelación de las ordenanzas fiscales del concejo para el próximo ejercicio, decisión que ya fue anunciada por el regidor. Y la edil trasladó otra serie de peticiones más centradas en necesidades concretas de la urbanización, como una partida destinada al mantenimiento del contrato del servicio de transporte del Consorcio de Transportes en la línea entre La Fresneda y el centro comercial Parque Principado; la construcción de un nuevo parque infantil en la zona del antiguo campo de golf; la reparación de las 14 pasarelas de madera enclavadas en los parques del núcleo; y la instalación de más contenedores soterrados con el fin de mejorar la gestión de residuos y la limpieza viaria. El de La Fresneda es el segundo encuentro que mantiene el regidor.