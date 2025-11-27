Siero ofrece locales para un centro de salud en Lieres

El equipo de gobierno de Siero (PSOE) sigue buscando soluciones a los problemas en la atención sanitaria en el concejo. Es por eso que ... el alcalde, Ángel García, 'Cepi', informó de que se ha ofrecido a la Consejería de Salud locales en la parroquia de Lieres para un centro sanitario ante el mal estado del actual. «La Casa de Correos puede reunir las mejores condiciones para este tipo de prestación», dijo el regidor.

Sobre el centro de salud de El Berrón, el Ayuntamiento ya está en disposición de ceder al Principado un bajo comercial para poder ejecutar su ampliación. El alcalde firmó la semana pasada una permuta con el propietario, por la que este recibirá a cambio otro local de titularidad municipal ubicado en el barrio de La Isla de La Pola. El Consistorio logra, de este modo, 222 metros cuadrados valorados en 125.000 euros.

«Existe una demanda y una reivindicación de los vecinos y de los profesionales en El Berrón para ampliar las instalaciones sanitarias», explicó el regidor. Es por eso que la propia consejería había pedido el local anexo por ser el adecuado».

Desde Salud ya se afirmó recientemente que en Lugones la espera asistencial, que estaba entre cinco y seis días, se está reduciendo gracias a la incorporación de nuevos profesionales. En La Fresneda, indicó, el servicio de pediatría se cubre mediante dos medias mañanas semanales con facultativos de Lugones y tres tardes semanales presenciales en Lugones para los vecinos de la urbanización. «La idea es que haya un pediatra en diciembre para la urbanización y en enero, en Lugones».