Concentración en Lieres por el mal estado del hospitalillo. A. F. G.

Siero ofrece locales para un centro de salud en Lieres

«La Casa de Correos puede reunir las mejores condiciones para este tipo de prestación», dijo el regidor

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:07

El equipo de gobierno de Siero (PSOE) sigue buscando soluciones a los problemas en la atención sanitaria en el concejo. Es por eso que ... el alcalde, Ángel García, 'Cepi', informó de que se ha ofrecido a la Consejería de Salud locales en la parroquia de Lieres para un centro sanitario ante el mal estado del actual. «La Casa de Correos puede reunir las mejores condiciones para este tipo de prestación», dijo el regidor.

