Actual depósito de agua de La Fresneda, que será reforzado con otro en la zona de Ordoño. A. F. G.

Siero proyecta un depósito de agua como refuerzo al actual de La Fresneda

Tendrá una capacidad de 1.000 metros cúbicos y se construirá en la zona de Ordoño para dar servicio también a la zona industrial de La Belga

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:46

Se trata de una zona del concejo de Siero que «presenta graves problemas de suministro de agua». Es en La Belga, donde se encuentra la ... población de Ordoño y un área industrial ya en la linde con Llanera. Es por eso que desde el Ayuntamiento se planea un nuevo depósito «con capacidad suficiente, ubicado en una cota que garantice la presión necesaria para toda esta zona, sirviendo además como posible refuerzo a la urbanización de La Fresneda en su zona norte». Así, la localización de esta infraestructura –con una capacidad de 1.000 metros cúbicos– se prevé en la cota más alta del entorno próximo, denominada Cantu Negru.

