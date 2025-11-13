Siero proyecta un depósito de agua como refuerzo al actual de La Fresneda

Se trata de una zona del concejo de Siero que «presenta graves problemas de suministro de agua». Es en La Belga, donde se encuentra la ... población de Ordoño y un área industrial ya en la linde con Llanera. Es por eso que desde el Ayuntamiento se planea un nuevo depósito «con capacidad suficiente, ubicado en una cota que garantice la presión necesaria para toda esta zona, sirviendo además como posible refuerzo a la urbanización de La Fresneda en su zona norte». Así, la localización de esta infraestructura –con una capacidad de 1.000 metros cúbicos– se prevé en la cota más alta del entorno próximo, denominada Cantu Negru.

Para el transporte del agua desde el punto de conexión hasta el nuevo depósito será necesario proyectar una conducción que, en principio, se trazará aprovechando los caminos y pistas que unen La Fresneda y Ordoño, «evitando en la medida de lo posibles afecciones a fincas de titularidad privada».

Por otro lado, se plantea la necesidad de resolver el saneamiento del núcleo rural de Ordoño mediante una nueva red que, si bien se encuentra alejada de las infraestructuras municipales existentes, aprovechando las obras necesarias para ejecutar la conducción a definir en el presente proyecto, se puede conectar con el colector general de Pruvia (Llanera), ramal gestionado por el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) que discurre siguiendo el cauce del arroyo Forcón. Para ello, será preciso ejecutar una pequeña estación de bombeo de aguas residuales en la zona más baja de este núcleo para, desde ahí, impulsar las aguas residuales a través de caminos públicos hacia el acceso al Cantu Negru.

Es más, en el presupuesto para el próximo ejercicio ya se reserva una importante partida para saneamientos, casi tres millones de euros. El más importante se corresponde con el de la zona de Ordoño y La Belga, por 1,5 millones. También destacan los de Cotiellos (541.000 euros) y de la zona sur de Lugones, por 465.000.

Tramitación

El Ayuntamiento de Siero ha dado ya el primer paso para la construcción de este refuerzo en la red de suministro y nuevo depósito con la tramitación ambiental del proyecto, que ya se encuentra en información pública.

Fue el pasado junio cuando el Ayuntamiento tuvo que ejecutar una serie de obras de emergencia de reparación e impermeabilización del actual depósito de agua municipal de la urbanización. Cuenta con una capacidad de 2.500 metros cúbicos y sufrió una fisura que provocaba una pérdida de agua. Hubo cortes en el suministro.

De hecho, el Ayuntamiento cuenta, desde hace más de un año, con un estudio técnico de diagnóstico y necesidades de inversión de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento. Entre las actuaciones que se consideran apremiantes está la del nuevo depósito en Cubasil –Samartino– para dar servicio a La Pola; está previsto desde hace años, con casi diez veces el tamaño del actual, esto es, unos 20.000 metros cúbicos. Se apunta a que hace falta construir otro, de 2.000 metros cúbicos, para El Berrón; se prevé la ampliación del de Granda; también nuevos depósitos y ramales en la zona de Lieres; o el acondicionamiento de otros depósitos del municipio. Estas actuaciones, sumadas a las necesarias renovaciones de diversas redes de distribución, suponen un gasto de más de 25 millones.