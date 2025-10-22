Siero quiere «dar velocidad» a la auditoría energética que analiza toda la red del alumbrado

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', quiere acelerar la auditoría energética –ya adjudicada– para determinar las necesidades y actuaciones futuras ... en el alumbrado público en el concejo. «Están haciendo el estudio de toda la red municipal; queremos darle velocidad con la próxima incorporación de un ingeniero industrial», prevista para este mes.

En detalle, el objetivo del Ayuntamiento con este estudio es afrontar la modernización y actualización del alumbrado «y como paso previo a una posible contratación de una empresa de servicios energéticos», esto es, a una externalización del servicio.

Así, la auditoría energética consistirá en el análisis de la situación actual, que permitirá conocer el funcionamiento y las prestaciones luminotécnicas de las instalaciones de alumbrado, el estado de sus componentes, sus sistemas de regulación, control y seguridad, sus consumos energéticos y sus costes de explotación. Los objetivos que se persiguen son adecuar y adaptar estas instalaciones a la normativa vigente; mejorar la eficiencia y el ahorro energético de estas instalaciones; y limitar el resplandor luminoso, su contaminación lumínica y minimizar la luz intrusa. Este estudio servirá, tras una toma de datos y mediciones previas, «para realizar un análisis exhaustivo y en profundidad de las instalaciones, con el fin de evaluar la calidad del servicio e identificar posibles modificaciones y mejoras, con un análisis de las inversiones necesarias para optimizar y adaptar las instalaciones del alumbrado público exterior a la normativa vigente».

La firma Sawatco Ibérica fue la que se hizo con el contrato –competía con otras ocho empresas– por un importe de casi 19.000 euros y un plazo de ejecución de veinte meses.

El regidor hacía estas declaraciones durante el inicio de los trabajos de renovación del alumbrado del parque Alfonso X El Sabio, en La Pola. El proyecto cuenta con un presupuesto de 212.569 euros y un plazo de ejecución estimado de cuatro meses. La actuación contempla la sustitución de los actuales puntos de luz por 52 luminarias led de alta eficiencia energética. Además, se llevarán a cabo mejoras y actualizaciones en la red eléctrica existente del parque.

Esta intervención se suma a las obras de urbanización para la conexión peatonal y ciclista del entorno urbano poleso, finalizadas el pasado mes de diciembre con un presupuesto de 2,7 millones, y a la mejora de las zonas deportivas y de juegos infantiles del propio parque Alfonso X, que supusieron una inversión de 278.000 euros. Además, el Ayuntamiento sustituyó recientemente 30 bancos deteriorados por unidades de hormigón, con un coste de 60.742 euros, y reparó la Fuente de la Esfera por 14.000 euros.