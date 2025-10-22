El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Iván Miranda, de la empresa que cambia las luminarias del parque poleso, con el alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', y la edil Patricia Antuña. A. F. G.

Siero quiere «dar velocidad» a la auditoría energética que analiza toda la red del alumbrado

El alcalde señala que se va a incorporar en breve un ingeniero industrial que agilizará las labores de estudio para abordar la modernización

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:25

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', quiere acelerar la auditoría energética –ya adjudicada– para determinar las necesidades y actuaciones futuras ... en el alumbrado público en el concejo. «Están haciendo el estudio de toda la red municipal; queremos darle velocidad con la próxima incorporación de un ingeniero industrial», prevista para este mes.

