¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Javier Rodríguez y Amparo Antuña. A. F. G.

Siero suministrará agua a la zona rural de Noreña: «Es un ejemplo de colaboración»

El equipo de gobierno sierense considera «muy importante» la duplicación de la gran conducción de agua que ejecutará el consorcio

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:09

Comenta

El primer teniente de alcalde de Siero, Javier Rodríguez, y la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, suscribieron este jueves un convenio de colaboración ... entre ambos ayuntamientos para garantizar el abastecimiento de agua a los vecinos del núcleo rural de La Felguera, en la villa condal. Con este acuerdo, se facilitará el suministro a una veintena de viviendas –ahora se hace desde manantiales– desde la red que el Consistorio sierense ejecutó en 2022 en Taraña, en la parroquia de Muñó.

