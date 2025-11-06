Siero suministrará agua a la zona rural de Noreña: «Es un ejemplo de colaboración»

El primer teniente de alcalde de Siero, Javier Rodríguez, y la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, suscribieron este jueves un convenio de colaboración ... entre ambos ayuntamientos para garantizar el abastecimiento de agua a los vecinos del núcleo rural de La Felguera, en la villa condal. Con este acuerdo, se facilitará el suministro a una veintena de viviendas –ahora se hace desde manantiales– desde la red que el Consistorio sierense ejecutó en 2022 en Taraña, en la parroquia de Muñó.

El compromiso firmado entre ambos municipios garantiza, salvo casos de avería o necesidades de mantenimiento, un caudal máximo de 0,5 litros por segundo, llegando a un litro por segundo si hubiera necesidad, desde el depósito de Muñó. El edil sierense puso como «ejemplo de colaboración entre administraciones la suscripción de este convenio, pensando en los vecinos de Noreña».

La regidora noreñense quiso destacar la normalidad institucional entre ambos ayuntamientos, indicando que este convenio se lleva negociando desde hace meses. «Trabajamos por el bien común de nuestros vecinos, que es lo que importa. Estoy muy agradecida por este acuerdo y espero que no sea el último y sigamos trabajando de forma conjunta. Esto es hacer política».

Rodríguez se refirió también al proyecto del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa), por el que se va a duplicar la actual conducción para reforzar el suministro en la zona central de la región. «Se trata de una actuación muy importante para el concejo y tendrá muy poca afección –en el transcurso de la ejecución de los trabajos– a los núcleos de población por donde transcurre la gran tubería», dijo. El trazado discurrirá cerca de Solvay y La Pedrera, en la parroquia de Lieres; La Quintana, Novalín y El Camín, en Feleches; Pedraces y La Quintana; La Quintana de Marcenado; y La Cuesta y Villar, en Samartino.

Se trata de una actuación importante para «evitar averías y posibles cortes en el suministro», explicó el edil. La inversión supera los 39 millones de euros. El consorcio autorizó, el pasado miércoles, la licitación de los trabajos.