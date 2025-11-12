Siero ultima el saneamiento de varios núcleos de Argüelles por casi un millón de euros

El Ayuntamiento de Siero ultima los trabajos de saneamiento en los núcleos de La Cuesta, Pumares y La Belga Baja, en la parroquia de ... Argüelles. Esta actuación, informó el edil Javier Rodríguez, dará servicio a 120 vecinos y ha contado con un presupuesto de 942.648 euros. La ejecución finalizará en los próximos días, una vez concluidas las labores de pavimentación con aglomerado que acaban de dar comienzo.

El proyecto. detalló el concejal, ha consistido en dotar de red de saneamiento a estas localidades mediante la ejecución de 1.824 metros de colectores formados por cinco conducciones principales, cuatro subramales y una estación de bombeo con un tramo de impulsión y cuatro ramales, que conectan ahora con el interceptor del río Noreña, desde el que se dirigen los vertidos a la depuradora de Villapérez (Oviedo).

Además, aprovechando la renovación de la red de saneamiento, se ha procedido a cambiar también la red de abastecimiento de agua, sustituyendo la tubería existente de fibrocemento por otra nueva de polietileno, ascendiendo la renovación total a 570 metros.

Rodríguez afirmó que se trata de una actuación que sigue la línea de mejorar los servicios básicos en la zona rural, como el agua y el saneamiento, «con inversiones importantes destinadas a mejorar la vida y la calidad de vida de los vecinos de nuestro concejo».