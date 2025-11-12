El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Visita a las obras en Argüelles, en Siero. E. C.

Siero ultima el saneamiento de varios núcleos de Argüelles por casi un millón de euros

Las labores se centran ahora en la pavimentación de la zona

A. F. G.

Siero

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:45

El Ayuntamiento de Siero ultima los trabajos de saneamiento en los núcleos de La Cuesta, Pumares y La Belga Baja, en la parroquia de ... Argüelles. Esta actuación, informó el edil Javier Rodríguez, dará servicio a 120 vecinos y ha contado con un presupuesto de 942.648 euros. La ejecución finalizará en los próximos días, una vez concluidas las labores de pavimentación con aglomerado que acaban de dar comienzo.

