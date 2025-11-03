El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, con José Luis Alonso López (izquierda) e Ignacio García Baragaño, de la asociación profesional Unión de Guardias Civiles de Asturias. E. C:

«Sintonía total» entre Delegación del Gobierno y guardias civiles para el nuevo cuartel de Pola de Siero

Adriana Lastra traslada a la asociación profesional UniónGC la inminente apertura del nuevo edificio de Mieres y mejoras en el de Avilés

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:20

Comenta

Hubo una «sintonía total» entre una de las principales asociaciones profesionales de guardias civiles de Asturias (UniónGC) y la delegada del Gobierno en Asturias, ... la socialista Adriana Lastra, en uno de los temas fundamentales tratados en un encuentro celebrado el pasado viernes; los agentes pusieron sobre la mesa la necesidad de dotar un nuevo cuartel en Pola de Siero, ante las nuevas necesidades generadas con el desarrollo poblacional y empresarial –más superficies comerciales y de servicios. «Nos trasladó que comparte nuestra inquietud y que el plan para la construcción de un nuevo edificio ya cuenta con el visto bueno de esta administración», informó este domingo el secretario general de esta agrupación, José Luis Alonso López. Hubo otros asuntos de interés para los efectivos del cuerpo: «También se nos informó de la entrada en servicio inminente, pero sin una fecha concreta, de las nuevas instalaciones de Mieres y de que la próxima actuación de mejora de instalaciones se va a desarrollar en Avilés».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  2. 2 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  3. 3 Toca la Primitiva en Asturias: el sorteo deja casi 50.000 euros en la región
  4. 4 Salud intensifica su guerra contra la gripe: estos son los puntos donde te puedes vacunar sin cita previa en Asturias
  5. 5

    El Ayuntamiento de Gijón comprará La Isla por una cifra millonaria para ampliar el Jardín Botánico Atlántico
  6. 6

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  7. 7 Susto en Gijón al incendiarse la cocina de un restaurante en Fomento
  8. 8 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  9. 9 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  10. 10 El Sporting de Gijón suma y sigue pese a las bajas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Sintonía total» entre Delegación del Gobierno y guardias civiles para el nuevo cuartel de Pola de Siero

«Sintonía total» entre Delegación del Gobierno y guardias civiles para el nuevo cuartel de Pola de Siero