«Sintonía total» entre Delegación del Gobierno y guardias civiles para el nuevo cuartel de Pola de Siero

Hubo una «sintonía total» entre una de las principales asociaciones profesionales de guardias civiles de Asturias (UniónGC) y la delegada del Gobierno en Asturias, ... la socialista Adriana Lastra, en uno de los temas fundamentales tratados en un encuentro celebrado el pasado viernes; los agentes pusieron sobre la mesa la necesidad de dotar un nuevo cuartel en Pola de Siero, ante las nuevas necesidades generadas con el desarrollo poblacional y empresarial –más superficies comerciales y de servicios. «Nos trasladó que comparte nuestra inquietud y que el plan para la construcción de un nuevo edificio ya cuenta con el visto bueno de esta administración», informó este domingo el secretario general de esta agrupación, José Luis Alonso López. Hubo otros asuntos de interés para los efectivos del cuerpo: «También se nos informó de la entrada en servicio inminente, pero sin una fecha concreta, de las nuevas instalaciones de Mieres y de que la próxima actuación de mejora de instalaciones se va a desarrollar en Avilés».

Ampliar Cuartel de la Guardia Civil en pleno centro urbano de Pola de Siero. P. Nosti

Alonso López, acompañado de Ignacio García Baragaño, indicó que salieron «satisfechos» del encuentro celebrado con la delegada del Gobierno: «mostró comprensión y cercanía ante nuestras necesidades e inquietudes».

Sobre la necesidad de unas nuevas instalaciones en Pola de Siero, se indicó desde la UniónGC que el plan para su próxima construcción –en parte de la parcela que ocupa el actual cuartel en pleno centro urbano, en la calle Torrevieja– ya ha sido consensuado entre la Alcaldía del municipio, encabezada por el también socialista Ángel García, 'Cepi', y la Dirección General de la Guardia Civil. En la actualidad, el edificio poleso se encuentra en malas condiciones, suma 18 viviendas y todas ellas están vacías. De hecho, desde la asociación profesional se entiende que una casa cuartel es un «anacronismo».

La primera piedra de este ambicioso proyecto la pusieron, precisamente, los dirigentes de la UniónGC en una reunión que se celebró ahora hace un año con el alcalde sierense. Entonces, tal y como informó EL COMERCIO, se logró el compromiso de desarrollar unas nuevas instalaciones centradas, en un principio, en una mejor dotación de oficinas policiales para «una atención de calidad al ciudadano». Calculan que serían necesarios medio centenar de efectivos.

Redacción del convenio

Por su parte, el pasado 12 de octubre, durante el acto de celebración de la Virgen del Pilar –patrona del cuerpo–, el alcalde confirmó que «desde el Ayuntamiento estamos ya trazando un convenio de colaboración con la Dirección General de la Guardia Civil para construir el nuevo cuartel poleso». En este sentido, el regidor detalló que el municipio aportará una cantidad importante para su construcción. La idea es demoler el actual edificio y aprovechar para usos policiales una parte de la superficie liberada «con los requisitos técnicos que se marquen desde el cuerpo». El terreno sobrante se cederá al Consistorio, que tendrá que determinar su uso.

Respecto a Mieres, se están rematando las obras en el exterior del recinto. Ha sido una actuación llena de retrasos desde el inicio. Así, en 2011 dejó de prestar servicio para dar comienzo a una nueva edificación. Pero no fue hasta 2015 cuando se comenzó a retirar el amianto para proceder al derribo del viejo edificio. Se necesitó un año más para contar con una partida presupuestaria.

De nuevo hubo que esperar, y no fue hasta 2021 cuando se iniciaron las primeras obras. Cuando comenzaban a coger ritmo, se paralizaron por bolsas de agua subterráneas, un problema que habían adelantado los vecinos de la zona. Más de un año fue necesario para encontrar la solución, y en noviembre de 2022 las máquinas volvían a sonar en la parcela. Tan solo diez meses después, en septiembre de 2023, se volvieron a detener. Hasta la primavera de 2024 no se produjo el empujón definitivo.

Sobre el cuartel de Avilés, la reforma supondrá una inversión que ronda los 9 millones de euros y se espera adjudicar el proyecto base el año que viene. El plan consistirá en la demolición de cuatro de los seis edificios que forman parte del complejo.