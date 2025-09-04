El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Atascos en la autopista 'Y' por el accidente de un motorista en Serín
Agentes de la Policía Local de Siero E. C.

El SIPLA afirma que Siero lidera el aumento de delitos en España y culpa al alcalde

«Es el municipio de Asturias con el mayor incremento de criminalidad, por encima de Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres».

Marta Varela

Pola de Siero

Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:56

El largo conflicto entre el alcalde de Siero, Ángel García y una parte de la Policía Local del concejo suma un nuevo capítulo. En esta ... ocasión, desde el sindicato SIPLA se asegura que el concejo «es el municipio de Asturias con el mayor incremento de criminalidad, por encima de Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres». «El concejo se sitúa entre los cinco municipios de España donde la criminalidad ha crecido más, un dato inaceptable», apostillan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Atracan a mano armada un quiosco en Oviedo y retienen a una empleada
  3. 3 Vecinos de Llanes convocan una protesta por la participación de Israel en la Vuelta Ciclista a España
  4. 4 Dos heridos en un accidente entre una moto y un coche en Gijón
  5. 5 Herido grave el conductor de un camión en un accidente en los túneles de Riaño
  6. 6 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  7. 7 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle
  8. 8 Absueltos los dos policías de Gijón acusados de detención ilegal a una esteticista
  9. 9 Recogen 30 toneladas de ocle en plena noche en la playa de San Lorenzo de Gijón
  10. 10 Programación de las Fiestas de San Mateo en Oviedo: fechas, conciertos y otras actividades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El SIPLA afirma que Siero lidera el aumento de delitos en España y culpa al alcalde

El SIPLA afirma que Siero lidera el aumento de delitos en España y culpa al alcalde