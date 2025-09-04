El SIPLA afirma que Siero lidera el aumento de delitos en España y culpa al alcalde
«Es el municipio de Asturias con el mayor incremento de criminalidad, por encima de Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres».
Marta Varela
Pola de Siero
Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:56
El largo conflicto entre el alcalde de Siero, Ángel García y una parte de la Policía Local del concejo suma un nuevo capítulo. En esta ... ocasión, desde el sindicato SIPLA se asegura que el concejo «es el municipio de Asturias con el mayor incremento de criminalidad, por encima de Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres». «El concejo se sitúa entre los cinco municipios de España donde la criminalidad ha crecido más, un dato inaceptable», apostillan.
Hace estas críticas el sindicato a partir de las cifras oficiales de criminalidad aportadas por el Ministerio del Interior, que recogen que el total de infracciones se ha incrementando en un 22.9%, pasando de 953 a 1.171 infracciones. Los delitos contra la libertad sexual suben un 40% y las agresiones sexuales con penetración se duplican. Y la criminalidad convencional (todo lo que no tiene que ver con el espacio ciber) se ha incrementado en un 25.8%, pasando de 737 delitos a 927; los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, han subido un 32%, de 46 a 61.
Situación que a su juicio surge por la actitud del alcalde, situándolo como máximo responsable. «Menosprecia nuestra labor, se redujo la plantilla intencionadamente, hay turnos con dos agentes y se cerró la oficina de Lugones», enumera el SIPLA. Además, « llevamos tres meses sin jefe».
