Suspensión cautelar de la nueva zona azul de Siero para evitar «perjuicios irreparables»

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales confirma la información adelantada por EL COMERCIO y resuelve adoptar la medida de «suspensión cautelar» para ... la implantación de la nueva zona azul en Siero. Según la resolución, de dos páginas, se pone de manifiesto que fue la empresa Indigo Park España S.A. la que presentó un «recurso especial en materia de contratación» contra los pliegos del procedimiento para la concesión de servicios de estacionamiento regulado. La licitación se publicó el pasado 15 de octubre; el valor del contrato es de casi cuatro millones de euros por un periodo de cinco años.

En el documento del citado Tribunal se indica, además, que esta empresa –que no se presentó al proceso de licitación de este servicio– pidió la adopción de medidas cautelares para suspender esta contratación. El órgano, dependiente del Ministerio de Hacienda, acepta esta reclamación argumentando que «el análisis de los motivos que fundamentan la interposición del recurso pone de manifiesto que los perjuicios, que podrían derivarse de la continuación de los trámites de la contratación, son de difícil o imposible reparación».

El Tribunal deberá dirimir esta alegación. No hay plazos para ello. Así, por lo pronto, el Ayuntamiento tendrá que seguir prorrogando la actual concesión ya vencida. De hecho, a la nueva licitación sólo se presentó la actual concesionaria.

Una situación «habitual»

El alcalde del municipio, el socialista Ángel García, 'Cepi', señaló que este tipo de recursos de empresas, ante este tipo de licitaciones, «es bastante habitual». También afirmó que la consecuencia directa es clara, ya que se desconoce cuándo se podría implantar el nuevo sistema que plantea varias novedades respecto al actual modelo de la zona azul. El citado tribunal podría desestimar el recurso de la empresa para seguir con la actual licitación o, en caso de admitirlo, tener que modificar las bases para volver a iniciar otro proceso de contratación.

En el documento de la licitación paralizada se detalla que la empresa que asuma la gestión de la zona azul dispondrá de la regulación y del cobro por estacionamiento en un total de 973 plazas: 253 plazas en Lugones y 405 en La Pola. Se incluyen las nuevas 151 del aparcamiento disuasorio de la calle Santa Isabel de Lugones y las 164 de la nueva superficie habilitada en el extremo de la calle Florencio Rodríguez, cerca ya de las piscinas de La Pola. También, como novedad, se incluye la zona junto al centro de salud poleso.

No obstante, el Pleno del Ayuntamiento aprobó, la semana pasada, las ordenanzas municipales necesarias para la regulación de este servicio. Las nuevas normas entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, pero sin aplicación hasta que se resuelva este recurso.