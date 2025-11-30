El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Confinados los vecinos de un barrio de Arriondas por la fuga de una sustancia corrosiva de un camión
Aparcamiento del centro de salud de Pola de Siero, que pasará a ser de zona azul. A. F. G.

Suspensión cautelar de la nueva zona azul de Siero para evitar «perjuicios irreparables»

La empresa Indigo Park, que no se presentó al contrato para el control de los aparcamientos, reclamó aplicar esta medida al Tribunal

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:18

Comenta

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales confirma la información adelantada por EL COMERCIO y resuelve adoptar la medida de «suspensión cautelar» para ... la implantación de la nueva zona azul en Siero. Según la resolución, de dos páginas, se pone de manifiesto que fue la empresa Indigo Park España S.A. la que presentó un «recurso especial en materia de contratación» contra los pliegos del procedimiento para la concesión de servicios de estacionamiento regulado. La licitación se publicó el pasado 15 de octubre; el valor del contrato es de casi cuatro millones de euros por un periodo de cinco años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vídeo | Así fue el atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  2. 2

    La carretera se cobra la vida de cinco jóvenes este domingo
  3. 3 Atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  4. 4 La mujer que falleció en la canal del Texu llevaba el brazo escayolado y a su perro sujeto con una correa
  5. 5 Hallan el cadáver de un hombre bajo el viaducto de Carlos Marx, en Gijón
  6. 6 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  7. 7

    Talleres Peláez baja la persiana en Gijón: «Qué contento estaría el abuelo si viera que el taller cierra pero estando arriba»
  8. 8 La nieve vuelve a condicionar el tráfico en Asturias: estas son las restricciones en las carreteras de montaña
  9. 9 La Ruta del Cares, cerrada por un derrumbe
  10. 10 Más de un millar de autónomos «asfixiados» se manifiestan en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Suspensión cautelar de la nueva zona azul de Siero para evitar «perjuicios irreparables»

Suspensión cautelar de la nueva zona azul de Siero para evitar «perjuicios irreparables»