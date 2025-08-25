El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La directora de la Fundación Municipal de Cultura, Isabel González; la edil de Cultura, Aurora Cienfuegos; y la técnico en animación sociocultural Mercedes Rodríguez. E. C.

122 talleres en la oferta formativa de Siero con más de 1.300 plazas

Los cursos se van a desarrollar en doce localidades del concejo y la inscripción será telemática

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:37

La Fundación Municipal de Cultura de Siero ya tiene lista la oferta formativa para el próximo curso. La principal novedad es que todas las ... preinscripciones se harán de forma telemática. Este lunes se abrió el plazo y hasta el 5 de septiembre todos los usuarios interesados deberán solicitar las credenciales de manera presencial en la Casa de Cultura de La Pola o el Centro Polivalente Integrado de Lugones. Durante la presentación, la edil de Cultura, Aurora Cienfuegos, destacó la recuperación de los talleres de talla de madera y el club de lectura (el curso pasado la contratación quedó desierta y no se pudieron ofertar) y la incorporación al programa de talleres de escritura.

