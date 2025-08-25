122 talleres en la oferta formativa de Siero con más de 1.300 plazas

La Fundación Municipal de Cultura de Siero ya tiene lista la oferta formativa para el próximo curso. La principal novedad es que todas las ... preinscripciones se harán de forma telemática. Este lunes se abrió el plazo y hasta el 5 de septiembre todos los usuarios interesados deberán solicitar las credenciales de manera presencial en la Casa de Cultura de La Pola o el Centro Polivalente Integrado de Lugones. Durante la presentación, la edil de Cultura, Aurora Cienfuegos, destacó la recuperación de los talleres de talla de madera y el club de lectura (el curso pasado la contratación quedó desierta y no se pudieron ofertar) y la incorporación al programa de talleres de escritura.

El programa formativo 2025-26 se llevará a cabo en un total de 12 localidades: Colloto, La Fresneda, La Pola, Lieres, Lugones, Valdesoto, El Berrón, Hevia, Santa Marina, Santiago Arenas, Tiñana y Viella. Se ofrecerán un total de 122 cursos y talleres, lo que supone una oferta formativa de aproximadamente 1.300 plazas. La duración de los cursos es variable, se iniciarán en octubre y finalizarán en junio los más largos.

Sobre los cursos de música, se detalló que los habrá de música y movimiento (4-7 años), acordeón, batería, bajo, conjunto musical, coros, flauta travesera, gaita, guitarra clásica, guitarra moderna, lenguaje musical, guitarra hispanoamericana, música para bebés y papás, música para niños y niñas, percusión tradicional, piano, saxofón, violín y viola y violonchelo.

Entre los genéricos, destaca el mencionado club de lectura de adultos, costura creativa infantil, encaje de bolillos, dispositivos móviles y 'tablets' para mayores, pintura de adultos, anímate a leer y otro para entrenar la memoria, además de uno para aprender a realizar trámites por internet y de cocina infantil. También hay sobre ópera, costura y cuero. Y otro se presenta bajo el título 'escribir realmente mal'. Además, habrá grabado calcográfico, inglés para viajar, juega en inglés, cultura, 'patchwork', pintura infantil, taller de cómic, taller de procesos artísticos, tómate un respiro, decoración y tapizado, restauración de muebles, talla de madera, informática en el portátil, la práctica de la expresión escrita, patronaje, pequeño 'market robot' y teatro infantil.

Las fechas de preinscripción van del 9 al 14 de septiembre para el alumnado de la Escuela de Música que haya concluido el curso académico 2024-2025 y, para el resto de cursos y talleres, del 17 al 21 de septiembre.