En la tertulia, de izquierda a derecha, Miguel Ánxel Montenegro; el perxonaxe del año, Enrique Meoro; los hosteleros Juan Manuel Helguera y Alfredo, de la sidrería El Polesu; y Montse Arregui, de la directiva de la Asociación Amigos del Roble. A. F. G.

Trabajo e historia para el perxonaxe y chigreru del año de Pola de Siero

Amigos del Roble ·

La asociación entrega estos premios a Enrique Meoro y a la sidrería El Polesu por su defensa de la cultura tradicional

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:54

Comenta

Fueron muchos los temas de los que se habló en una amena tertulia alrededor de una botella de sidra. Sobre la tradición oral y la ... cultura asturiana y polesa «que hay que proteger y fomentar»; sobre la fiesta, los cancios de chigre o sobre los amigos. Y también hubo tiempo para reconocer trayectorias, que es lo que hace la Asociación Amigos del Roble de Pola de Siero con la distinción anual de sus premios perxonaxe y chigreru del año, que el próximo viernes, día 21, se entregarán a Enrique Meoro, anterior presidente de esta agrupación durante dos décadas, y a la sidrería El Polesu.

