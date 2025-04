El Contencioso tumba una tercera denuncia del PP de Siero contra el alcalde

Y ya van tres, destacó en la mañana de este lunes el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi'. Hacía, de este modo, referencia ... a un nuevo archivo de una causa judicial -esta vez, por lo Contencioso-administrativo- presentada por el portavoz del PP en el concejo, Juan Luis Berros. Un rechazo que se suma a otros dos referentes a la cesión de instalaciones deportivas. En este último caso, en detalle, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), en un fallo de veinte folios, desestima el recurso que interpuso el edil popular contra una resolución de Alcaldía por la que se le impedía tener acceso a la aplicación informática que gestiona toda la documentación y expedientes en el Ayuntamiento. ¿Qué es lo que dice el tribunal? Se señala en el texto que «no se está negando el acceso a una determinada y necesaria información a través de la aplicación informática, sino que lo que se trata es de evitar que se abra una vía de acceso general e incontrolado a la información y documentación de los expedientes administrativos que obran en el sistema».

El fallo apunta a que los ediles, cuando se convocan órganos colegiados -como plenos o comisiones- tienen habilitada la plataforma para consultar los expedientes; y también disponen de acceso al libro de resoluciones de Alcaldía. «Es decir, sí se les habilita, aun cuando sea a través de funcionario con credenciales para ello, el acceso al sistema informático para expedientes concretos que son exigidos en su actividad como representantes políticos». Pero no a más, por la Ley de Protección de Datos.

¿Y qué dice el alcalde al respecto? Volvió a ser muy crítico con el portavoz del PP, que es abogado de profesión. «Su objetivo único es denunciar todo lo que pueda, porque es la única manera que tiene de hacer política. Es muy triste los tiempos que nos toca vivir, en los que la política se hace muy necesaria, que haya gente que la haga tan poco útil a la sociedad, como es este caso, que lo único que se dedica es a intentar confrontar y generar conflicto permanente, odio y enfrentamiento. Nunca el buscar soluciones para que la sociedad pueda avanzar y resolver los problemas o los retos a los que se enfrenta».

'Cepi' recordó que el portavoz del PP lleva tres denuncias hechas contra el alcalde y él. La primera fue por el mencionado uso de las instalaciones deportivas y fue archivada. Volvió con el mismo punto mediante una querella criminal, también rechazada. «Fueron archivadas y el portavoz del PP ni tan siquiera pidió disculpas a los ciudadanos; ya no a mí, que no me hace falta porque no las necesito, no las quiero». Pero sí que apuntó a la obligación que se tiene «de asumir responsabilidades políticas, económicas y humanas».

«Me llamaron dictador»

Sobre la causa en cuestión, el regidor defendió la gestión municipal de no permitir un acceso total a la herramienta digital que gestiona todos los expedientes municipales, algo que también reclama Podemos, criticó. «Nunca hemos coartado la libertad de los concejales de la oposición, tienen el mismo acceso a documentación que los ediles del equipo de gobierno local y que yo mismo como alcalde». Dijo, como viene reflejado en el fallo del TSJA, que sí se les permite acceder a todos los documentos y a todos los expedientes «que son sometidos a comisión y a Pleno, es decir, a todo lo que tiene que ver con la labor de un concejal». También se les facilita documentación a la que puntualmente han pedido acceso «y que esté justificado». Por esto, recordó el socialista, «me llegaron a llamar dictador». Por tanto, «de lo que se trata es de evitar que se abra una vía de acceso general e incontrolado a la información y documentación de los expedientes administrativos que obran en el sistema; es decir, no es que le neguemos la información, lo que negamos es que tenga acceso incontrolado».

'Cepi' fue un poco más lejos y dejó caer que posiblemente el interés de acceso de Berros a toda la documentación tenga que ver con su labor como abogado. «Ya lo ha hecho, vino a ver expedientes con una clienta y una funcionaria le negó el acceso; su reacción fue pedir que se le abriera un expediente».