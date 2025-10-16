'Tumban' la enésima farola en la plaza de La Libertad de Pola de Siero, que se usa como rotonda Vecinos denuncian la «inseguridad ante el constante paso de vehículos» en una zona que es peatonal

Otra farola más 'tumbada' en la plaza de La Libertad de Pola de Siero. Y son ya varias, ya que esta zona, que es totalmente peatonal, se usa como rotonda por parte de muchos conductores para dar la vuelta con sus vehículos –coches, furgonetas, camiones y hasta autobuses– y tener una salida más cómoda en la calle Ería del Hospital. Los vehículos giran alrededor de la luminaria, que no se escapa a los golpes. «Es que entran a toda velocidad y ni miran; un día ocurre con un niño y lamentaremos lo ocurrido», señalan vecinos hartos de la «inseguridad ante el paso constante de vehículos».

Hay padres y abuelos que critican que «lo que tenía que ser una zona para dejar a los niños de forma segura se ha convertido en una plaza para la preocupación; no me atrevo a dejarlos solos con las bicis o jugando al balón. Un día me los llevan por delante». El riesgo, apuntan, se genera también porque son muchos quienes aparcan sus turismos en la plaza cuando hay días –como los martes del mercado– en los que es complicado encontrar una plaza para estacionar en el centro urbano.

El Ayuntamiento acaba de habilitar dos aparcamientos disuasorios este año, uno en El Bayu y otro en el extremo de la calle Florencio Rodríguez (al lado del auditorio), por lo que, señalan, «hay lugares donde aparcar, pero se va a lo fácil».

«El peligro, en esta ocasión, está cuando maniobran, que ni miran cuando dan marcha atrás», critican los afectados, que piden más control.

