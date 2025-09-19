La Universidad de Oviedo defiende el centro de Inteligencia Artificial de Lugones: «Es una entidad seria»

La Universidad de Oviedo ha salido en defensa del centro de estudios de la Inteligencia Artificial de Lugones, tras las nuevas críticas del ... alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', por el retraso en los resultados esperados. En este sentido, desde la institución académica se le dice al regidor que el instituto «tiene entidad propia, más allá del convenio suscrito con el Ayuntamiento, y reitera su voluntad de cumplir, como corresponde a una entidad seria, con los compromisos pactados».

Así, la Universidad niega «tajantemente que el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la institución académica con relación al centro no esté dando frutos». Se recuerda que hubo recientemente una comisión técnica de seguimiento del acuerdo, como ya informó EL COMERCIO, con acuerdo por ambas partes sobre las actividades que se realizan actualmente. «De hecho, en esta última reunión, el Consistorio mostró su conformidad con la planificación prevista; por eso, resultan cuando menos sorprendentes las declaraciones del alcalde, más aún porque, desde comienzos de septiembre, la colaboración de los trabajadores del Ayuntamiento con el centro ha sido continuada».

La nueva directora del centro, Noelia Rico, en una entrevista reciente publicada por este diario, cuenta en estos momentos con 80 investigadores de la Universidad de todas las disciplinas del conocimiento, desde la Informática hasta la Filología. El instituto tiene contratados además a tres técnicos, dos informáticos y un científico de datos, que trabajan de forma continuada en las instalaciones de Lugones «para el desarrollo de aplicaciones concretas que facilitarán trámites municipales y redundarán en beneficio de la población de Siero. A lo largo del primer semestre del año que viene estará lista la primera aplicación para la simplificación de trámites administrativos».

Más allá de la herramienta de IA para la simplificación de los trámites municipales, desde la Universidad se asegura que se trabaja en la formación de los técnicos municipales en el uso de la IA con herramientas como Chatgpt o Copilot. «El centro avanza también en otras líneas de investigación, al margen del convenio, relacionadas con el impacto de la Inteligencia Artificial en distintos ámbitos, además de en el diseño y puesta en marcha de diversas acciones de divulgación sobre la IA».

La Universidad entiende «la urgencia e inmediatez que, a veces, se busca, pero los proyectos informáticos serios requieren tiempo para garantizar calidad, solidez y sostenibilidad. Muestra de la calidad y seriedad de la institución académica son los 500 proyectos de investigación que la Universidad mantiene con 350 empresas e instituciones y las 718 becas de formación firmadas con 206 empresas, con altos niveles de satisfacción por ambas partes».

La Universidad dice que no entra a opinar sobre que el Ayuntamiento colabore en el desarrollo de la IA con las empresas que considere oportuno, pero censura que esta colaboración se realice menospreciando el trabajo de los investigadores del centro.