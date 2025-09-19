El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la A-66 en Mieres por un choque entre dos vehículos
Inauguración del centro de IA en Lugones, en julio de 2024. A. F. G.

La Universidad de Oviedo defiende el centro de Inteligencia Artificial de Lugones: «Es una entidad seria»

Entiende «la urgencia e inmediatez que se busca, pero los proyectos informáticos serios requieren tiempo para garantizar calidad»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:47

La Universidad de Oviedo ha salido en defensa del centro de estudios de la Inteligencia Artificial de Lugones, tras las nuevas críticas del ... alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', por el retraso en los resultados esperados. En este sentido, desde la institución académica se le dice al regidor que el instituto «tiene entidad propia, más allá del convenio suscrito con el Ayuntamiento, y reitera su voluntad de cumplir, como corresponde a una entidad seria, con los compromisos pactados».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  2. 2 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  3. 3 Jorge Martínez, vocalista de Ilegales, anuncia que padece cáncer
  4. 4 La abogacía despide a Marta Felgueroso y Abel Díaz: «Con fe es más fácil afrontarlo»
  5. 5

    El jinete asturiano Sergio Álvarez Moya renuncia a competir con España
  6. 6 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  7. 7

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  8. 8 Un herido en nuevo choque de un autobús en Gijón
  9. 9

    Mata a dos israelíes el chófer de un camión de ayuda humanitaria
  10. 10 Un saurópodo de más de 20 metros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Universidad de Oviedo defiende el centro de Inteligencia Artificial de Lugones: «Es una entidad seria»

La Universidad de Oviedo defiende el centro de Inteligencia Artificial de Lugones: «Es una entidad seria»