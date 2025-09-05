135 años de Sidra El Gaitero con un homenaje a la memoria migrante La empresa celebró su aniversario en Madrid con un almuerzo que reunió a personalidades de distintos ámbitos sociales y empresariales

La empresa internacional asturiana Sidra El Gaitero celebró este jueves su 135 aniversario con un evento muy especial: un almuerzo-homenaje que reunió historia, gastronomía y memoria migrante. La cita tuvo lugar en Madrid, ciudad que se ha convertido en lugar de encuentro para miles de asturianos y de tantos otros que llegan de fuera y que cuentan con raíces asturianas. Un gesto cargado de simbolismo, pues si El Gaitero nació con la vocación de acompañar a cada asturiano lejos de su hogar, Madrid representa hoy ese cruce de caminos donde confluyen raíces asturianas y latinoamericanas.

La velada, que no pudo organizarse en su 130 aniversario debido a la pandemia, rindió tributo a los vínculos entre Asturias y América Latina a través de la sidra como símbolo de pertenencia, afecto y regreso. Fue un acto de reconocimiento a quienes llevaron consigo la cultura sidrera como símbolo de identidad y también un gesto de reencuentro, donde la sidra volvió a brindar por quienes partieron, por quienes regresaron, y por quienes siguen llevando en el corazón el sabor de sus raíces.

Sirvió también el encuentro como precelebración (por tercer año consecutivo) del Día de Asturias (8 de septiembre), un tributo que rinde la firma a esta fecha tan significativa, reforzando así su compromiso con la expansión cultural asturiana más allá del Principado.

El evento contó con la presencia de 30 invitados en el que, un año más, ha primado la diversidad de disciplinas y la vinculación con la marca, Asturias y América, destacando personalidades como el prestigioso decorador Lorenzo Castillo, la escritora Alejandra G. Remón, Natalia Bayona (Directora Ejecutiva de World Tourism Organization), María Fdez. Macías (ex agregada cultural de la embajada de Colombia en España y fundadora de Artizense), las venezolanas Eliza Arcaya y Johanna von Müller-Klingspor o las artesanas, las artistas Alexia Álvarez de Toledo y María Vega de Seoane o María de León Castillejo, entre otros.

El lugar elegido para la celebración refuerza el mensaje y es que Ovillo, proyecto del chef Javier Muñoz-Calero, es un restaurante de cocina internacional que combina elegancia con una profunda vocación social. En colaboración con la Fundación Raíces, acoge a jóvenes migrantes y españoles en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles formación y oportunidades reales a través del programa Cocina Conciencia. Un espacio donde la hospitalidad va más allá de la mesa y donde la cocina es también una herramienta de transformación social.

La historia de El Gaitero está profundamente ligada al fenómeno migratorio. Desde finales del siglo XIX, cuando miles de asturianos partieron hacia América en busca de nuevas oportunidades, la sidra se convirtió en un nexo con la tierra que dejaban atrás. A bordo de los barcos y en las maletas de los indianos, la botella con la etiqueta de El Gaitero cruzaba los mares para mantener vivas las raíces. Hoy, ese hilo emocional que unió generaciones sigue presente en muchos hogares del otro lado del Atlántico, y también en quienes, años después, han hecho el viaje inverso.

Por eso, en esta celebración simbólica, cinco mesas representaron cinco mundos conectados por la memoria y el sabor: México, Venezuela, Colombia, Cuba y Asturias. El homenaje, cargado de sensibilidad y sentido histórico, reconoció a quienes mantuvieron vivo ese vínculo a través de los años y de las distancias. Cada país, una historia. Cada mesa, un gesto de conexión y gratitud.

El menú, diseñado específicamente para la ocasión, ofreció una secuencia de aperitivos y platos inspirados en cada una de estas culturas, creando un recorrido culinario que reflejará el mestizaje emocional y gastronómico entre Asturias y América Latina. Todo ello maridado cuidadosamente con diferentes sidras de la casa (y uno de sus vinos tintos), seleccionados para acompañar y realzar cada propuesta.

El cóctel se acompañó de Pomarina Brut y El Gaitero Natural Filtrada (ambas DOP Sidra de Asturias), El Gaitero Rosé, El Gaitero 0,0 y también del Zumo de manzana, uno de los productos más longevos de la firma, con más de 100 años de historia.

El almuerzo fue armonizado con El Gaitero Etiqueta Negra (DOP Sidra de Asturias), Canterabuey Viñedo Singular 2022 (Doc Rioja) de la Bodega Real Agrado que el Grupo El Gaitero posee en la Rioja Oriental y Sidra de hielo 1898.

