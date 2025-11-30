El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Celebración del magüestu vecinal en San Justo Miguel Civantos
Villaviciosa

Más de 200 vecinos de San Justo celebran el magüestu

Se hizo entrega de un reconocimiento a Luis Benito García, de la cátedra de la sidra, y también al socio de más edad, mayor colaborador y a dos matrimonios por cumplir las bodas de oro

E. C.

San Justo (Villaviciosa)

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:25

Comenta

Los vecinos de San Justo y miembros de la asociación vecinal se reunieron este domingo para celebrar el magüestu, ocasión en la que se congregaron ... más de 200 personas para «celebrar lo que ya es como nuestro día del socio con castañas asadas y sidra», destacó la asociación. Se hizo entrega de un reconocimiento a Luis Benito García, de la cátedra de la sidra, y también al socio de más edad, el mayor colaborador y a dos matrimonios por cumplir las bodas de oro.

