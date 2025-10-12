Una marea de solidaridad contra el cáncer en Villaviciosa: «Esta es una carrera donde todos ganamos»

Teresa Sánchez, representante de la Asociación Española contra el Cáncer en Gijón, asegura que «el propósito es colaborar con la investigación y cubrir todos los servicios que ofrecemos»

Villaviciosa se calzó este domingo las zapatillas para correr contra el cáncer. Más de 300 personas le plantaron cara a la enfermedad y decidieron participar «de manera altruista y totalmente desinteresada» en la carrera 'Entremanzanas' para recaudar fondos para la investigación. «Esta es una carrera donde no hay un solo ganador, sino una donde todos ganamos». explicaba Teresa Sánchez, representante de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Gijón desde la capital maliaya.

Uno de los participantes fue el vecino Daniel Fernández que comentó que «con nuestra participación aportamos un granito de arena a la investigación contra esta enfermedad que anualmente se sigue cobrando cientos de vidas». «Debemos ayudar», incidió

«El propósito de esta carrera, que está organizada por el Ayuntamiento de Villaviciosa, es ayudar al tema de la investigación contra el cáncer y luego principalmente para cubrir todos los servicios que ofrecemos, como el de psicología. También tenemos una trabajadora social, tenemos una logopeda, una nutricionista, ejercicio oncológico... Todos esos servicios que nosotros damos gratuitamente se consiguen a través de este tipo de actividades», explicó Teresa Sánchez.

En la carrera estuvieron también presentes el alcalde maliayo, Alejandro Vega, y varios concejales, que animaron a los participantes.

