El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Sánchez y Feijóo coincidirán en plena pugna en la recepción real por el 12-O
Partcipantes en la carrera contra el cáncer en Villaviciosa.. S. Pérez

Una marea de solidaridad contra el cáncer en Villaviciosa: «Esta es una carrera donde todos ganamos»

Carrera Entremanzanas ·

Teresa Sánchez, representante de la Asociación Española contra el Cáncer en Gijón, asegura que «el propósito es colaborar con la investigación y cubrir todos los servicios que ofrecemos»

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Villaviciosa

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:29

Comenta

Villaviciosa se calzó este domingo las zapatillas para correr contra el cáncer. Más de 300 personas le plantaron cara a la enfermedad y decidieron participar «de manera altruista y totalmente desinteresada» en la carrera 'Entremanzanas' para recaudar fondos para la investigación. «Esta es una carrera donde no hay un solo ganador, sino una donde todos ganamos». explicaba Teresa Sánchez, representante de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Gijón desde la capital maliaya.

Uno de los participantes fue el vecino Daniel Fernández que comentó que «con nuestra participación aportamos un granito de arena a la investigación contra esta enfermedad que anualmente se sigue cobrando cientos de vidas». «Debemos ayudar», incidió

«El propósito de esta carrera, que está organizada por el Ayuntamiento de Villaviciosa, es ayudar al tema de la investigación contra el cáncer y luego principalmente para cubrir todos los servicios que ofrecemos, como el de psicología. También tenemos una trabajadora social, tenemos una logopeda, una nutricionista, ejercicio oncológico... Todos esos servicios que nosotros damos gratuitamente se consiguen a través de este tipo de actividades», explicó Teresa Sánchez.

En la carrera estuvieron también presentes el alcalde maliayo, Alejandro Vega, y varios concejales, que animaron a los participantes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz
  3. 3 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  4. 4 La Media Maratón de Gijón, de récord en récord
  5. 5 ¿Colocar la bandera de España en el balcón es motivo de multa?
  6. 6

    El ahorro que supone convertir los bajos comerciales en pisos en Oviedo
  7. 7

    Las ayudas sociales se disparan: más de 56.000 asturianos sobreviven con ellas
  8. 8 «No hay más jabalíes, pero se han ido a donde no se les caza»
  9. 9 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  10. 10 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen les mejores llámpares en Asturias?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una marea de solidaridad contra el cáncer en Villaviciosa: «Esta es una carrera donde todos ganamos»

Una marea de solidaridad contra el cáncer en Villaviciosa: «Esta es una carrera donde todos ganamos»