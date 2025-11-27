Críticas a la Comarca de la Sidra por «excluir» a colectivos según sus políticas de igualdad

«Es antidemocrático que se quiera cambiar un estatuto sólo para excluir a quienes no piensan igual que ellos». Así lo sentenció la edil no ... adscrita de Villaviciosa, Marta Sanz, antigua miembro de la junta de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra, tras la aprobación de la modificación de los estatutos del Consejo Sectorial de la Mujer que evita la entrada de colectivos «contradictorios» a los principios de la entidad.

En enero, Sanz dejó de ser portavoz de Vox en Villaviciosa, por lo que también dejó de tener un sitio en la junta de la comarca. Aun así, señala, «no me olvidan» y resiente que se quiera echar «a quienes no tienen las mismas ideas» que los demás; un movimiento que, en su opinión, convierte al consejo de la mancomunidad en «un chiringuito que sólo crea discordia».

El cambio se aprobó el pasado martes por mayoría, pero contó con el voto en contra del Partido Popular. Era una modificación que ya había sido debatida previamente en el Pleno y se había llegado a un consenso; sin embargo, el portavoz del PP en Villaviciosa, Adrián García, manifestó sus dudas respecto a la legalidad de uno de los nuevos puntos del reglamento: cada representante del consejo que sea de un grupo político debe tener reconocido estatutariamente la defensa y promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. El partido lo cumple, precisó, pero «queremos seguridad jurídica antes de tomar una decisión».

El origen de ese punto se debe a la temporada en la que Sanz formaba parte del consejo por ser la única representante de Vox en los seis concejos de la mancomunidad. Ella, dijo el alcalde socialista Alejandro Vega, «es conocida por sus posturas negacionistas» respecto a las políticas de igualdad. De hecho, fue expulsada en una ocasión por negar la violencia de género y ha protagonizado, más de una vez, tensos desencuentros con el regidor de Villaviciosa en las sesiones plenarias del Ayuntamiento. Ella argumenta que cuando se le preguntó al respecto en la mancomunidad no «negó la violencia», sino que la ve como algo «doméstico, dentro de la familia».

Cuando Sanz abandonó la mancomunidad, asociaciones y otros grupos políticos ya habían pedido un cambio en la regulación del Consejo de la Mujer para, de cara al futuro, «evitar contradicciones con los principios esenciales y objetivos» de la entidad, de ahí que se pusiera en marcha una modificación.

«Duda legal»

Aunque al final el nuevo reglamento salió adelante, Vega criticó el voto en contra del grupo popular. En su opinión, la postura del PP fue un «desprecio» para las asociaciones y colectivos representados en el Consejo de la Mujer y reprochó la «actitud» del partido durante el Pleno, acusando a García de querer «contentar a su socia, la concejala Sanz; sin importarte sacrificar y violentar principios y derechos constitucionales».

Por su parte, el portavoz del PP criticó la reacción del alcalde, considerándola «excesiva» cuando «sólo planteamos una duda legal, nada más».

Cuando el partido recibió el nuevo reglamento del consejo, explicó, «lo enviamos a los servicios jurídicos para que lo analizasen» y, durante el Pleno, «planteamos cuestiones, solicitamos una aclaración formal para poder votar con argumentos».

Por otro lado, añadió, «que se intente dar a entender que estamos en contra del consejo, tenemos planteamientos negacionistas sobre la violencia de género o que queremos un retroceso, nos parece de una bajeza moral preocupante».