La edil no adscrita de Villaviciosa, Marta Sanz E. C.

Críticas a la Comarca de la Sidra por «excluir» a colectivos según sus políticas de igualdad

La exedil de Vox de Villaviciosa considera «antidemocrático» el cambio de reglamento del Consejo de la Mujer y acusa a la junta de «crear discordia»

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Candás

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:32

«Es antidemocrático que se quiera cambiar un estatuto sólo para excluir a quienes no piensan igual que ellos». Así lo sentenció la edil no ... adscrita de Villaviciosa, Marta Sanz, antigua miembro de la junta de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra, tras la aprobación de la modificación de los estatutos del Consejo Sectorial de la Mujer que evita la entrada de colectivos «contradictorios» a los principios de la entidad.

