Acto municipal por el 25N en el Ayuntamiento de Villaviciosa E. C.

Lío en la Comarca de la Sidra por el rechazo del PP al nuevo reglamento del Consejo de la Mujer

El cambio se propuso para excluir a colectivos «contradictorios» con los principios de la mancomunidad tras la entrada de Vox

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Villaviciosa

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:06

Comenta

La modificación de los estatutos del Consejo Sectorial de la Mujer de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra se aprobó inicialmente ... el pasado martes, 25N, aunque sin unanimidad. El PP votó en contra de este nuevo reglamento, argumentando una «duda legal», unas declaraciones que el alcalde socialista de Villaviciosa, Alejandro Vega, reprochó, acusando al partido de «sembrar la discordia».

