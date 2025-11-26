Lío en la Comarca de la Sidra por el rechazo del PP al nuevo reglamento del Consejo de la Mujer

La modificación de los estatutos del Consejo Sectorial de la Mujer de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra se aprobó inicialmente ... el pasado martes, 25N, aunque sin unanimidad. El PP votó en contra de este nuevo reglamento, argumentando una «duda legal», unas declaraciones que el alcalde socialista de Villaviciosa, Alejandro Vega, reprochó, acusando al partido de «sembrar la discordia».

El consejo no sólo está formado por representantes políticos, sino también por colectivos en defensa de la mujer, de igualdad, asociaciones de vecinos y demás de los seis municipios que forman la comarca: Villaviciosa, Nava, Sariego, Colunga, Cabranes y Bimenes. La modificación del reglamento ya había sido debatida previamente al Pleno y se había llegado a un consenso dentro del consejo, con sólo la abstención de la edil popular, Dolores Riva.

Durante el Pleno del pasado martes, el portavoz del PP en Villaviciosa, Adrián García, habló en nombre del partido y decidió votar en contra de la modificación, expresando sus dudas respecto a uno de los nuevos puntos en los que se establece que cada representante del consejo que sea de un grupo político debe tener reconocido estatutariamente la defensa y promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.

El Partido Popular, precisó García, «cumple ese punto, no hay problema al respecto, simplemente queremos saber si hay un encaje legal, queremos una seguridad jurídica antes de tomar una decisión».

Por su parte, Vega señaló que dicho punto se introdujo debido a «la polémica» que hubo cuando la por entonces edil de Vox, Marta Sanz (ahora no adscrita), única representante del partido en la comarca, entró a formar parte del consejo de la Mujer, cuando «es conocida por sus posturas negacionistas» respecto a las políticas de igualdad.

Al dejar el partido, Sanz salió de la Mancomunidad, pero asociaciones y grupos políticos ya habían pedido una nueva regulación para «evitar contradicciones con los principios esenciales y objetivos» del consejo, por lo que se puso en movimiento la modificación.

El alcalde de Villaviciosa lamentó la negativa del Partido Popular y acusó a García de querer «contentar a su socia, la concejala Sanz; sin importarte sacrificar y violentar principios y derechos constitucionales».

Puso como ejemplo la trayectoria anterior del partido en todos los concejos, con quienes «siempre hubo consenso en esta materia y nunca defendieron semejante retroceso» y le pidió a García «recobrar la cordura».