Nuevo récord para la Feria de Muestras de Asturias «más innovadora y sidrera»: 748.884 visitantes
Reparto de fabada en el estand de Villaviciosa en la Feria. Arnaldo García

Fidma 2025

Sabrosa degustación de fabada
«Hay que aumentar el consumo de faba autóctona asturiana y dar a conocer su calidad»

La Cofradía de Amigos de les Fabes se lanza a la conquista de la Fidma con una sabrosa degustación de fabada

Sara García Antón

Sara García Antón

Gijón

Domingo, 17 de agosto 2025, 20:52

Esperamos que nos duren dos minutos«, apuntaba el secretario de la Cofradía de Amigos de les Fabes mientras se ultimaba la preparación de las 250 ... raciones de fabada que este domingo sirvieron en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en Gijón, en el estand de Villaviciosa. Faltaba apenas media hora para empezar a repartir los siete kilos de fabada que cocinaron los propios cofrades y en este colectivo confiaban en que el resultado de su propuesta resultara «espectacular». Y así fue. No se agotaron en dos minutos, porque servir la fabada con su compango lleva su tiempo. Pero la cola en el pabellón número 6 llamaba la atención. Y los elogios comenzaban ya nada más probar la fabada.

