Esperamos que nos duren dos minutos«, apuntaba el secretario de la Cofradía de Amigos de les Fabes mientras se ultimaba la preparación de las 250 ... raciones de fabada que este domingo sirvieron en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en Gijón, en el estand de Villaviciosa. Faltaba apenas media hora para empezar a repartir los siete kilos de fabada que cocinaron los propios cofrades y en este colectivo confiaban en que el resultado de su propuesta resultara «espectacular». Y así fue. No se agotaron en dos minutos, porque servir la fabada con su compango lleva su tiempo. Pero la cola en el pabellón número 6 llamaba la atención. Y los elogios comenzaban ya nada más probar la fabada.

Fue una iniciativa, en el estand del Ayuntamiento de Villaviciosa en la Fidma –la concejala Rocío Vega también se animó a repartir la fabada–, con la que la cofradía busca promocionar el consumo de la faba autóctona.

Aunque, apuntaban en la cofradía, ya se consume «bastante», hay margen para seguir creciendo: «Intentamos que se incremente», señaló Cándido Antonio Sánchez.

Y dentro de esa línea de trabajo la cofradía destacó la Semana de les Fabes que cada año se celebra en Villaviciosa, cita a la que animaron a acudir.

«Tenemos muy buen producto», remarcó el secretario de la Cofradía de Amigos de les Fabes, quien destacó la relevancia de una cita, que suele celebrarse antes de Semana Santa en la capital maliaya y que este año alcanzó su trigesimoprimera edición.

El secretario de la cofradía inició en la calidad de la faba que allí se puede encotnrar e insistió en animar «a todo el mundo a acercarse». De momento, este domingo conquistaron los paladares de quienes visitaban la feria. «Qué suave está», decía un niño tras probar su ración de degustación.