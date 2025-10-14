El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Parte del lienzo que sobrevive de la muralla de Villaviciosa. S. Pérez

La empresa Martínez Monasterio rehabilitará la muralla de Villaviciosa

Los trabajos buscan consolidar el lienzo que se mantiene en el centro de la capital maliaya para darle mayor proyección turística

Sara García Antón

Sara García Antón

Villaviciosa

Martes, 14 de octubre 2025, 19:58

Comenta

La empresa de construcción Martínez Monasterio, de Muros de Nalón, será la encargada de proceder a los trabajos para rehabilitar los restos de la antigua ... muralla medieval de Villaviciosa. Ha sido la adjudicataria de estos trabajos, por un importe de 149.011 euros, impuestos incluidos. Se trata de una actuación incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Comarca de la Sidra. Concretamente el que se denomina Puebla Maliayo 5.0 Turismo Cultural en La Capital Manzanera- Villaviciosa, dentro del eje de competitividad, que cuenta con fondos procedentes de la Unión Europea y que se acomete a través de la Mancomunidad de la Sidra.

