La empresa Martínez Monasterio rehabilitará la muralla de Villaviciosa

La empresa de construcción Martínez Monasterio, de Muros de Nalón, será la encargada de proceder a los trabajos para rehabilitar los restos de la antigua ... muralla medieval de Villaviciosa. Ha sido la adjudicataria de estos trabajos, por un importe de 149.011 euros, impuestos incluidos. Se trata de una actuación incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Comarca de la Sidra. Concretamente el que se denomina Puebla Maliayo 5.0 Turismo Cultural en La Capital Manzanera- Villaviciosa, dentro del eje de competitividad, que cuenta con fondos procedentes de la Unión Europea y que se acomete a través de la Mancomunidad de la Sidra.

Construida en el siglo XIII, el crecimiento de la población a la que protegía hizo que acabara desapareciendo entre las nuevas edificaciones. Hasta que unas obras, en 1982, sacaron a la luz el lienzo que a día de hoy se puede observar junto a la plaza del Ecce Homo. En 2013 el Ayuntamiento de Villaviciosa llevó a cabo trabajos de recuperación y señalización. Ahora, serán objeto de una nueva actuación para garantizar su continuidad, pensando en este lienzo medieval como un atractivo turístico más en la villa.

Con esta nueva actuación se pretende facilitar su localización, comprensión e interpretación por parte de los visitantes, con la idea de avanzar en su integración en el recorrido turístico-cultural del entorno de este elemento «de gran relevancia histórica y patrimonial de Villaviciosa».

Las actuaciones, diseñadas por el arquitecto Juan Pedrayes Obaya, se centrarán en acometer trabajos de reconstrucción de la estructura original a través de la técnica de anastilosis. Es decir, mediante la reunión de sus fragmentos originales dispersos para devolverle una parte de su forma original. Las piezas que falten se pueden suplir con materiales contemporáneos que han de ser perfectamente diferenciables de los originales. Además, se acometerán acciones de consolidación, mejora estructural, adecuación del entorno y realce visual del espacio.