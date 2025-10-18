El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Herido un motorista tras sufrir una caída en la AS-255, en Villaviciosa

El afectado ha sido trasladado por la UVI Móvil de Arriondas al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)

N. V.

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:49

Un hombre ha resultado herido tras sufrir una caída de moto en la AS-255, a la altura del punto kilométrico 5, en Villaviciosa. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el afectado, que presenta un politrauma, ha sido trasladado por la UVI Móvil de Arriondas al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 18.46 horas. En la llamada se indicó que un motorista había caído en una zanja. De inmediato se movilizó a tres efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque maliayo, que se trasladaron con el furgón multisocorro y el vehículo primera salida.

Una vez en la zona, los bomberos comprobaron que el afectado había caído en un sumidero de drenaje de la vía. Tras rescatar al varón herido, éste fue atendido por los sanitarios que estaban allí.

Los efectivos de bomberos dieron por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 20.06 horas.

La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil y al SAMU que activó la UVI Móvil de Arriondas y al médico y la ambulancia de soporte vital básico de Nava.

  6. 6 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
