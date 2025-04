Javier Hernanz: «Mi pregón irá enfocado al placer de comer una buena fabada, es el plato rey»

Javier Hernanz (Arriondas, 1983), presidente de la Federación Española de Piragüismo, será el Embajador de les Fabes en las jornadas gastronómicas de ... Villaviciosa que se están celebrando, hasta el domingo 6. Este miércoles se disputará el concurso a La Mejor Fabada del Mundo, en Amandi. A Hernanz le llegará el turno el sábado 5, en la Plaza de Abastos, a las 13.30 horas. Allí, dará un pregón en el que destacará la asturianía ligada a la fabada. Además, ese día será nombrado Cofrade de Honor en el Gran Capítulo de la Cofradía Amigos de Les Fabes, en el teatro Riera, a las 11 horas.

–¿Había acudido antes en las Jornadas de les Fabes de Villaviciosa?

–Cuando era crío, con mis padres, pero de adulto ya no tanto, siempre estuve entrenando fuera.

–Teniendo una conexión de niño, ¿cómo las recuerda?

–Pues de una manera muy especial. Soy muy tradicional, muy asturiano, por eso me hace mucha ilusión este tipo de reconocimientos, de casa. Además, ¿quién lo diría? El año pasado me nombraron Embajador de la Sidra DOP asturiana. Por eso estuve bromeando con la familia y dije: «Embajador de la sidra y ahora de les fabes en Villaviciosa, sólo me falta ser el del cachopo y ya me doy por satisfecho' (ríe). Mis padres, de Arriondas, me inculcaron la tradición y están encantados con mi nombramiento, piensan que todo está relacionado con la cultura asturiana.

–En su caso, su profesión es el piragüismo.

–Sí, lo vemos así. Venimos del Sella y hemos vivido la cultura del deporte toda la vida, pero va más allá, está todo conectado bajo lo asturiano.

–¿Cultura gastronómica y cultura deportiva?

–Exacto. La sociedad asturiana está impregnada de deporte, como el piragüismo, es algo que nos caracteriza, igual que lo hace nuestra comida.

–¿Es algo que abordará en su pregón?

–Un poco. Lo que tengo claro es que irá enfocado a mi asturianía, el placer de comer una buena fabada con la familia y el disfrute de un menú en el que este plato, siempre acompañado de su compango, es el rey entre el pitu caleya y el cachopo. Además, les fabes siempre han estado presentes en mi casa; acompañadas con una botella de sidra, es una maravilla. Por eso siempre digo que soy una persona de mi tierra, sobre todo a nivel gastronómico. Pienso que el desarrollo de la cultura gastronómica asturiana, desde la raíz, está ligada al pueblo.

–En el caso de la fabada, ¿desde la misma faba?

–Sí. Por eso hay que defenderla. No estoy muy al día en el tema de la cosecha, pero sé que se está haciendo un trabajo bárbaro desde las administraciones. Es algo excepcional lo del Principado, muestra una imagen inmejorable a nivel gastronómico, turístico y hostelero de la fabada asturiana. También la Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias (Otea) se esfuerza cada día.

–Así que, ¿hay un punto intermedio entre la lucha por conservar y también por promocionar?

–Sí. Creo que en Asturias estamos a la vanguardia en el desarrollo de nuestra cultura, del turismo, pero también somos conscientes del arraigo tradicional que conlleva y que debemos cuidar.

–En cuanto a su profesión, acaba de volver del Congreso Anual de la Federación Europea de Piragüismo...

–Sí, hará unos días. Desde mi reelección como presidente de la federación ha sido un no parar. Espero que estos cuatro años por delante sean iguales que los anteriores.

–¿Y qué es lo que toca ahora?, ¿qué es lo principal en agenda?

–Lo más inmediato son las competiciones nacionales, los campeonatos de España clasificatorios para regatas internacionales. Son muy importantes y la gente ha estado entrenando todo el invierno para conseguir una plaza y competir internacionalmente representando a España. Yo estaré presente en todas, acompañando a los deportistas y dándoles el respaldo que necesiten.

–Centrándonos en Villaviciosa, ¿sabe de nuevas promesas que puedan llegar a estas competiciones?

–El piragüismo siempre ha sido un referente en el concejo, unido a la ría de Villaviciosa. De allí han salido muy buenos deportistas, como Manolo Busto, Nino Bedriñana, Javier Cabañín y Juan Oriyés, entre otros. Son muy reconocidos, por eso siempre hay una cantera de grandes piragüistas. El club Villaviciosa-El Gaitero hace un gran trabajo y acostumbra a formar a grandes de las categorías superiores., pero se nota que tienen promesas en las inferiores que son bastante fuertes.

–¿Hay un relevo?

–Del todo. Hay chavales muy buenos, con mucha calidad en cadete y juvenil que empiezan a tener un nivel considerable. Da esperanza saber que desde Villaviciosa viene una nueva generación piragüista tan fuerte.