El Lealtad abrirá la Fiesta de la Sidra en Villaviciosa

Todo está listo para celebrar la Fiesta de la Sidra de Villaviciosa de este año. Una edición que, este sábado, contará con la ... participación de los jugadores del Lealtad, quienes serán los encargados de inaugurarla.

La presencia de los jugadores del Lealtad es una forma de celebrar su reciente ascenso del equipo local a Segunda RFEF. Será el centrocampista Babafemo Fofana 'Baba' el que escancie el primer culín del día, a las 12 horas, en la plaza del Ayuntamiento, seguido del resto del equipo.

Antes de esto, la fiesta dará comienzo con un toque musical, entrando en la plaza la Banda de Gaites El Centru, del Centro Asturiano de Madrid, agrupación musical invitada este año para las celebraciones del Festival Internacional de la Gaita (FIG) que, actualmente, se está celebrando en la localidad hasta el domingo.

A las 13 horas, el Grupo Astur de Coleccionismo Sidrero entregará la 'Etiquetina más Guapina' de este año.

Tras el escanciado inicial en la Fiesta de La Sidra se podrá disfrutar de esta bebida hasta las 14 horas. Para ello, once llagares locales donarán, gratuitamente, entre 25 y 30 cajas de sidra. Las botellas vendrás de las firmas Buznego, Castañon, Coro, Cortina, El Gobernador, Frutos, J. Tomás, Los Gemelos, M. Busto, M. Vigón y Vallina.

Se pondrán a la venta 3.000 vales de 12 culinos a 5 euros. Este año, además de tener su carácter solidario, la fiesta también tendrá un carácter reivindicativo. Así, además de donar la recaudación a las asociaciones Galbán y Raitana, el vaso llevará impresa una ilustración de la fauna de la ría de Villaviciosa, obra de Gonzalo Gil, en colaboración con el colectivo Protejamos Nuestra Ría.

Además, será el primer año que se celebre la Fiesta de la Sidra tras el nombramiento de la cultura sidrera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, un tinte especial que estará presente durante toda la celebración y que, además, es el tema principal del cartel, diseñado por el artista Daniel Fernández.

Música de gaita y drones

La presencia de la banda que actuará en la plaza para la fiesta, se debe a que es una de las invitadas que forma parte de la programación por el Día de Asturias del Festival Internacional de la Gaita (FIG) de Villaviciosa.

Para aquellos que queden con ganas de escuchar más temas, la banda hará varios pasacalles por la localidad y participará en el Alcuentru de Bandes de Gaites, junto al resto de agrupaciones, a las 18 horas del sábado, en la plaza del Ayuntamiento y luego en la carpa de la fiesta del FIG, en el parque del Pelambre.

A las 22 horas Hevia tocará en el parque del Pelambre, por el día de Asturias, y a partir de las 23.30 horas habrá un espectáculo de drones.