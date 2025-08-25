3.000 vales de 12 culinos para la Fiesta de la Sidra en Villaviciosa

La XXVI edición de la Fiesta de la Sidra, organizada por el Ayuntamiento de Villaviciosa, contará en esta edición, el 6 de septiembre, con ... la participación de once llagares locales que donan gratuitamente entre 25 y 30 cajas de sidra para el disfrute de visitantes y vecinos, que podrán degustar entre las 12 y las 14.30 horas sidra de los llagares Buznego, Castañón, Coro, Cortina, El Gobernador, Frutos, J. Tomás, Los Gemelos, M. Busto, M. Vigón y Vallina.

Esta edición estrena además cartel, hecho por el diseñador local Daniel Fernández Jove que ha querido dar un mayor protagonismo al culín de sidra y por ende al vaso como centro de la fiesta, en un cartel en tonalidades que «recuerdan a la sidra y a la manzana, y que tiene en general trazo especialmente festivo».

El vaso conmemorativo de la fiesta de este año portará una imagen alusiva a la fauna de la tía de Villaviciosa, obra de Gonzalo Gil, como colaboración con el colectivo Protejamos Nuestra Ría.

Nuevamente, y por tercer año, se ha atendido a las peticiones del sector sidrero local, y al igual que en otros certámenes como el de Gijón u otros festivales dedicados a bebidas como la cerveza o el vino, la sidra tendrá un precio simbólico «al objeto de valorizar y dar dignidad al producto». Para ello se pondrán a la venta más de 3.000 vales de 12 culinos a 5 euros.

La totalidad del dinero recaudado, tanto por la venta del vaso como de los vales para degustación de la sidra, será destinado a las asociaciones Galbán y Raitana, cuyos colaboradores y voluntarios teñirán de naranja y azul, los colores que lucen las respectivas entidades, la fiesta maliaya.

No faltará la animación musical, a cargo de las bandas de gaitas participantes en el XVIII Festival Internacional de Gaitas (FIG) organizado por la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero y del que el Ayuntamiento es su mayor patrocinador, y que tendrá lugar entre el 4 y el 7 de septiembre con una gran programación que llenará nuevamente las calles de Villaviciosa de animación musical, y un amplio programa de actividades.

A la presentación asistieron Rocío Vega (concejala de Desarrollo Local), Daniel Fernández Jove (autor del cartel), Verísimo Busto (Sidra Mayador), María Vigón (Sidra Vigón), Víctor Vallina (Sidra Vallina), Isabel Cortina (Sidra Cortina), Sheyla Riestra (Asociación Galbán) y Begoña Medio (Raitana). Y Luis Manuel Naredo se encargó del escanciado.