Misas, procesiones y música en directo en la Semana Santa de Villaviciosa

La Semana Santa de Villaviciosa es una de las más antiguas de Asturias, cuya celebración se remonta a 1668. Su tradición se ha venido trasmitiendo de generación en generación hasta convertirse en una de las más importantes del norte de España, tanto por su valor cultural, como por la riqueza artística de los pasos que procesionan. Este año la cita tendrá lugar del 11 al 20 de abril, con un amplio programa de procesiones, música en directo, misas y sermones. Aunque éstos son solo la punta del iceberg.

Sin embargo, el verdadero significado de la Semana Santa para los maliayos va más allá de los actos culturales. Es, sobre todo, una demostración de fe. Precisamente por esto, el párroco de Villaviciosa, Gonzalo José Suárez, pidió a los vecinos «coherencia para que no se convierta sólo en una representación teatral». Unas palabras que resonaron en la mente de todos los presentes. «Si la Semana Santa no sirve para que la sangre de Cristo no se derrame en vano, entonces es una semana perdida», reflexiono el párroco.

También, Nicolás Rodríguez, que dirige la Cofradía Jesús Nazareno de Villaviciosa señaló que «las celebraciones en la calle tienen perfecto sentido cuando son una expresión de la fe, no son días de fiesta, sino días de reflexión. Os animamos a vivir estos días con intensidad y con fe», dijo.

Además, el alcalde Alejandro Vega, aplaudió la labor de la Cofradía por saber mantener el legado de la Semana Santa maliaya a lo largo de tantos años, «por preservarlo y proyectarlo al futuro para nuevas generaciones. La Semana Santa de Villaviciosa es una de las mejores de Asturias y queremos que la gente la conozca», subrayó.

Programa de Semana Santa en Villaviciosa

Viernes 11 de abril

- 20 horas. El programa de actos empezará el día viernes 11 de abril con el pregón que dará el pistoletazo de salida y estará a cargo de Andrés Martínez Vega, subdirector del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA). Posterior al pregón se hará entrega del título de 'Cofrade de Honor' al hijo predilecto de Villaviciosa Agustín Hevia Ballina. Por último, se realizará la entrega de premios del Concurso de Dibujo Infantil 'Cofradía Jesús de Nazareno. Habrá acompañamiento musical a cargo del Cuarteto de Cuerda.

Sábado 12 de abril

- 11 horas. En el Museo de la Semana Santa se abrirá la inscripción para los niños del concejo que quieran participar en las procesiones.

- 19.45 horas. En la Plaza de San Francisco se llevará a cabo el primer viacrusis

- 20 horas. En la Iglesia Parroquial se llevará a cabo una misa por los cofrades fallecidos, que contará con el acompañamiento musical de la Coral Capilla de la Torre.

Domingo de Ramos, 13 de abril

- 9 horas. En el Monasterio de las Clarisas se llevará a cabo la bendición de ramos y la eucaristía.

- 12 horas. En la Plaza de Obdulio Fernández se hará también la bendición de ramos, una procesión y finalmente una misa en la Iglesia Parroquial. Todo ello con el acompañamiento musical del Coro Joven Parroquial

Lunes santo, 14 de abril

- 19 horas. En la Iglesia de las Clarisas tendrá lugar la celebración de la eucaristía.

Martes santo, 15 de abril

- 19 horas. En la Iglesia de las Clarisas tendrá lugar la celebración de la eucaristía.

- 21.30 horas. En la Iglesia Parroquial se llevará a cabo la Procesión del Silencio.

Miércoles santo, 16 de abril

- 18 horas. En la Iglesia de la Oliva tendrá lugar un concierto a cargo de la Coral Capilla de la Torre.

- 19 horas. En la Iglesia de las Clarisas tendrá lugar la celebración de la eucaristía.

- 20.45 horas. Se llevará a cabo el acompañamiento de las imágenes hasta la Plaza del Ancho, donde tendrá lugar el Sermón del Encuentro, predicado por el padre Roberto Gutiérrez.

Jueves santo, 17 de abril

- 17 horas. En la Iglesia de las Clarisas tendrá lugar la celebración de la eucaristía de la Cena del Señor.

- 19 horas. En la Iglesia Parroquial se llevará a cabo la celebración de la eucaristía de la Cena del Señor, con el acompañamiento musical del Coro Parroquial.

- 20.45 horas. Se llevará a cabo la Procesión del Calvario amenizada por la Banda de Música de Villaviciosa.

Viernes santo, 18 de abril

- 12.30 horas. Celebración litúrgica de la Muerte del Señor, con acompañamiento del Coro Parroquial.

- 17 horas. En la Iglesia de las Clarisas se realizará la celebración litúrgica de la Muerte del Señor.

- 19 horas. En la Plaza San Francisco tendrá lugar el Sermón del Desenclavo y la Procesión del Santo Entierro, con el padre Gabriel Castro como predicador y con el acompañamiento musical de la Coral Capilla de la Torre, la Banda de Música de Villaviciosa y, especialmente, por la Banda de Cornetas del Regimiento Príncipe número 3.

Sábado santo, 19 de abril

- 8 horas. En la Iglesia Parroquial se realizará el Rosario de la Soledad.

- 8.30 horas. En la Iglesia Parroquial se llevará a cabo la Procesión de la Soledad, con el acompañamiento musical de la Coral Capilla de la Torre.

- 18.30 horas. En la Iglesia Parroquial se llevará a cabo la Vigilia Pascual.

- 21 horas. En la Iglesia de Las Clarisas se hará la Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección, 20 de abril

- 10 horas. En la Iglesia de Las Clarisas se llevará a cabo la solemne eucaristía de Pascua

- 11.45 horas. En la Iglesia Parroquial tendrá lugar la Procesión del Resucitado con María y la solemne eucaristía de Pascua. Con el acompañamiento musical de la Banda de Gaitas El Gaitero de Villaviciosa y el Coro Parroquial.