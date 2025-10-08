Los okupas de Quintes «revientan» la entrada de una segunda casa

El caso de okupación de una vivienda en la zona de Granderroble, en Quintes (Villaviciosa), ha alcanzado nuevas cotas en la alarma ... social. Una segunda casa, instalada en la misma parcela en la que ha entrado este grupo, ha sido «asaltada» y la puerta ha sido «reventada» para acceder al interior. Los vecinos de la zona acusan directamente a los okupas y el dueño ha tenido que presentar una segunda denuncia en la Guardia Civil.

Se trata de una vivienda a unos cuantos metros de la casa okupada, perteneciente a un familiar, fallecido hace unos años, del dueño. Un inmueble «muy conocido» en la localidad por su ubicación y el hecho de que ambas casas «eran de dos hermanos, el padre y el tío del propietario». No ha sido muy utilizada desde la muerte de este familiar, así que presenta un aspecto «más degradado que la casa de su padre» a la que solía acudir los fines de semana y que fue okupada el fin de semana pasado, explicó Dioni Novel, presidente de la Asociación de Vecinos La Parpayuela.

Su estado fue lo que la salvó, pues «sólo estuvieron revolviendo por allí, pero como por el interior está así, no cogieron nada, algo de herramientas y poco más». El propietario tuvo tiempo de encargar a una empresa que la tapiaran de la mejor manera y este miércoles algunos trabajadores, ayudados por un vecino, ya estaban en ello.

Se cumplen así los peores temores de los vecinos, quienes expresaron su miedo a que «estén preparando una casa cuando los echen de la primera». Desconfían también de las «buenas intenciones del grupo», puesto que a pesar de las declaraciones de uno de estos inquilinos de «sólo buscar un sitio para vivir» y el querer pagar un alquiler, algunos de los testigos, durante el primer encuentro con el dueño el pasado domingo, señalaron que «ese señor, el okupa, le dijo que sólo se irían si le pagaba».

Con todo, subrayó Novel, existe una frustración general por sentirse «indefensos para este tipo de situaciones», sin poder hacer nada más allá de incentivar la vigilancia y seguridad en las fincas, la mayoría de ellas de segunda residencia. Además, aún recuerda la advertencia de uno de los agentes de la Guardia Civil al dueño y que luego repitió a los vecinos en una reunión: «señalándole con el dedo le dijo que ni se le ocurriera cortar el agua o la luz porque lo llevaría preso».

La asociación reincide en su petición a los vecinos de no tomar ninguna medida en contra del grupo de okupas y mantiene la intención de movilizarse en contra de esta situación e intentar conseguir toda la ayuda posible por parte de las administraciones.

Jeringuillas y droga

Por su parte, el grupo de okupas ha querido contar su historia y le abrió la puerta de la vivienda de Gradenrroble a EL COMERCIO. Se trata de la familia de S. M., de 45 años, le acompañan su mujer, la hija de ésta, su nieto y un sobrino, ambos menores, además de sus mascotas. «Vengo de Argentina, pero somos españoles, llevo muchos años viviendo en Asturias», dijo. Su anterior casa, en Oviedo, la perdieron, «yo me dedico a chapuzas y mi mujer es limpiadora, pero cobra poco más de 300 euros; no nos da para vivir». Los pequeños siguen escolarizados en la capital y cada mañana los lleva a clase para intentar «mantenerlos en la normalidad, que no tengan que volver a pasar una noche durmiendo en el coche».

Corrobora que entraron en la casa el sábado pasado pero subrayó que «la puerta ya estaba rota y vieja, aquí no ha vivido nadie desde hace 15 años y lo sé porque me lo contaron». Según él, supieron de esta vivienda al hacer varios trabajos por la zona y al entrar tuvieron que hacer «una limpieza completa», aseguró que «estaba lleno de jeringuillas y papeletas de haber tomado drogas, además de cacas perro hasta en los armarios; tuvimos que decirle a los niños que no entraran hasta que terminamos de limpiarlo». Añade también que en estos días «pintaron el techo» de varias habitaciones.

Ha hecho uso de la desbrozadora para acondicionar el área de alrededor de la casa, indicando que «si de verdad viniera gente, esto no habría estado así». De mantenerse en su situación y conseguir una relativa estabilidad, aclaró que tiene la intención de que sus otros dos hijos, actualmente en Barcelona, también vivan con ellos.

La casa, en cambio, no presenta ningún desperfecto, abandono, obra o destrozo más allá de la puerta reventada, aunque faltan todos los objetos personales del dueño que se acumulan en bolsas de basura en un lateral de la vivienda, a plena vista del resto de vecinos. Estos desmienten las declaraciones de S. M., conocen a la familia y al propietario, «nunca» se ha hecho uso de la casa para el consumo y el dueño «venía cada poco», así que no es cierto que estuviera «descuidada».