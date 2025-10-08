El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
La segunda casa asaltada por el grupo de okupas de Granderroble, en Quintes Arnaldo García
Villaviciosa

Los okupas de Quintes «revientan» la entrada de una segunda casa

La vivienda se encuentra en la misma finca de Granderroble y el dueño ya ha presentado una denuncia en la Guardia Civil

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Quintes

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:37

Comenta

El caso de okupación de una vivienda en la zona de Granderroble, en Quintes (Villaviciosa), ha alcanzado nuevas cotas en la alarma ... social. Una segunda casa, instalada en la misma parcela en la que ha entrado este grupo, ha sido «asaltada» y la puerta ha sido «reventada» para acceder al interior. Los vecinos de la zona acusan directamente a los okupas y el dueño ha tenido que presentar una segunda denuncia en la Guardia Civil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

