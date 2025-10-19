Los Premios Mundo Collada de Villaviciosa coronan el sidre casero de Llanes

Más de 1.100 litros de sidre casero. Esa es la cantidad que se escanció este domingo en la plaza del Ayuntamiento de ... Villaviciosa durante la Seleición de la Meyor Sidre Casero d'Asturies (Premios Mundo Collada). En total, 55 llagares de 22 concejos se presentaron al concurso y, finalmente, se coronó la sidra de Héctor García, de su llagar en Villahormes, en Llanes.

El jurado tomó la decisión tras la cata de los doce últimos finalistas, donde se pudo observar que «la calidad aumentó muchísimo», destacó Óscar Flórez, miembro de la Asociación de Fomento de la Sidra Tradicional Asturiana.

De hecho, en opinión de algunos hosteleros veteranos en el concurso, como Miguel Prieto, de la sidrería gijonesa El Centenario, «podría competir con los palos profesionales» y así lo constató durante sus puntuaciones como jurado.

«Cualquiera que suela beber este tipo de sidras, lo notará en seguida», añadió Flórez, una opinión que también compartieron los propios asistentes a la degustación popular en la plaza, donde se pudo probar las 130 cajas de sidre casero de los 55 concursantes. «Cada año se superan más, solemos venir desde Gijón y esto es casi una tradición. Coleccionamos los vasos», dijeron los hermanos Óscar y Claudia González.

Ampliar El ganador Héctor García, de Llanes, junto a Geli Collada, representante de la familia Collada, y el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega.

Es, resumió el alcalde Alejandro Vega, una cita que «además de recordar a una persona que hizo tantísimo por el mundo de la sidra, Mundo Collada», se ha convertido en un clásico de Villaviciosa« que invita a la gente y, en definitiva, atrae al visitante de toda la región.

«Una fiesta a nivel local, pero con lo mejor de cada concejo», resumió Agustín Rodríguez, 'Guti', presidente de la asociación.

Mientras tanto, el público pudo observar en primera fila como iba avanzando el concurso y lo reñida que quedaba la competición. Es más, al final hubo un empate entre dos llagares, con 88 puntos cada uno.

Hizo falta una cata más, escanciando una botella de cada uno, para desempatar. Fue entonces cuando la sidra de Llanes quedó primera, un momento que el llagarero Héctor García vivió con intensidad.

Con una hectárea aproximada de manzanos, su familia se ha dedicado a la fabricación de sidre casero desde 1960, cuando empezó su abuelo, David Llera. Fue a él a quien dedicó el premio tras subir al escenario de la plaza a recogerlo.

Es un galardón que para él es «inimaginable», pues ya consideraba un triunfo «sólo el poder clasificarse en este concurso».

Lo toma como un nuevo impulso de cara a la cosecha de manzana, para la que «ya estamos en ello y trabajando». Este año, predijo, «habrá bastante azúcar y subirá el grado de alcohol», así que se mantiene a la espera, ilusionado por «ver lo que sale en casa». Como premio, además del trofeo y el diploma, la asociación le hará entrega de veinte pumares francos de dos años y 2.500 corchos.

El segundo puesto fue para José Manuel Sánchez, de Carbayín, en Siero, y el tercero fue para Marcos Rodríguez, de Otero, en Salas. Ellos dos también recibirán pumares y corchos, los obsequios «más apreciados», según la asociación.

El resto de llagares que quedaron seleccionados dentro de los doce mejores del concurso eran de Piloña, Colunga, Sariego, Ribadesella, Aller y Villaviciosa.