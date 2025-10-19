El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Degustación de la Seleición de la Meyer Sidre Casero d'Asturies, en la plaza del Ayuntamiento de Villviciosa. P. G.

Los Premios Mundo Collada de Villaviciosa coronan el sidre casero de Llanes

El llagar de Héctor García se llevó el primer premio en el certamen maliayo, donde se escanciaron más de 1.100 litros de sidra

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Villaviciosa

Domingo, 19 de octubre 2025, 21:00

Comenta

Más de 1.100 litros de sidre casero. Esa es la cantidad que se escanció este domingo en la plaza del Ayuntamiento de ... Villaviciosa durante la Seleición de la Meyor Sidre Casero d'Asturies (Premios Mundo Collada). En total, 55 llagares de 22 concejos se presentaron al concurso y, finalmente, se coronó la sidra de Héctor García, de su llagar en Villahormes, en Llanes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

