El Principado retoma la obra de la senda entre Rodiles y Misiego, en Villaviciosa

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias acaba de retomar las obras de restitución de la pasarela de madera de la senda ... entre Rodiles y Misiego, en Villaviciosa, una vez que la Demarcación de Costas lo ha autorizado. La empresa Tragsa es la encargada de los trabajos, que supondrán una inversión de cerca de 175.000 euros y se centrarán en sustituir por completo la madera por un árido compactado. La previsión del Principado es que las obras puedan estar concluidas dentro de este año.

Inicialmente, el Principado había comunicado, el 23 de junio, la decisión de acometer estas obras, se recuerda desde el Consistorio. El planteamiento «ideal» del equipo de gobierno local era que se debían ejecutar las obras una vez acabado el verano, pero para agilizar el proyecto se aceptó el comienzo con la condición de que fueran compatibles con el paso de los usuarios, realizando las obras en dos fases. La polémica se produjo cuando la empresa decidió, una vez iniciadas las labores, que no eran compatibles con el paso de los usuarios y cerró por completo el paso, lo que provocó la queja de los usuarios y del equipo de gobierno local. Finalmente, se optó por la suspensión de la ejecución hasta que transcurriera la temporada alta turística.

Obra demandada

Se trata de una actuación muy demandada por el Ayuntamiento y por los usuarios desde hace años, ya que desde que el Principado construyó esta senda se había producido un gran deterioro al estar la madera en contacto con el suelo y expuesta a los efectos de las mareas. El equipo de gobierno municipal venía reclamando su arreglo, que finalmente fue incluido en el plan de actuación en la ría presentado por el Principado a los fondos Next Generation de la Unión Europea y aprobado en 2021.

Desde el Ayuntamiento se destaca «el acierto de sustituir la madera por árido compactado, que es más duradero, pues fue en su momento un error de los gobiernos anteriores del PP poner todas las pasarelas de madera en contacto con el suelo, que se pudre y deteriora, y que ha generado elevados costes de mantenimiento todos estos años, pagados con los impuestos de todos». Ahora será la primera vez que se utilice un material más duradero que la madera para sustituir las pasarelas.

Por otra parte, el gobierno local ha reiterado al Principado la necesidad de actuar y garantizar la estabilidad del dique del porreo de Misiego.