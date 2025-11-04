El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pasarela de madera que va a ser cambiada. E. C.
Villaviciosa

El Principado retoma la obra de la senda entre Rodiles y Misiego, en Villaviciosa

El proyecto contempla la sustitución de la madera por un árido compactado que resiste mejor al deterioro

A. F. G.

Villaviciosa

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:25

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias acaba de retomar las obras de restitución de la pasarela de madera de la senda ... entre Rodiles y Misiego, en Villaviciosa, una vez que la Demarcación de Costas lo ha autorizado. La empresa Tragsa es la encargada de los trabajos, que supondrán una inversión de cerca de 175.000 euros y se centrarán en sustituir por completo la madera por un árido compactado. La previsión del Principado es que las obras puedan estar concluidas dentro de este año.

