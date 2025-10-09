Quintes pide a las administraciones una «alternativa» para los okupas

La Asociación de Vecinos La Parpayuela de Quintes insta a tomar cartas en el asunto y actuar pronto en el caso de okupación ... de una vivienda en la zona de Granderroble. El presidente, Dioni Novel, considera que deben ser «las administraciones públicas« las que proporcionen a esta familia (tres adultos y dos menores) »una alternativa habitacional con el dinero de todos«.

Recalca, como ya se ha comentado antes en reuniones con socios, que «no le corresponde al dueño mantener a otra familia externa a la suya y que usurpa su propiedad». Actualmente, señala, «nuestro vecino afronta dificultades», tanto personales como familiares, «dedicándose al cuidado de su madre gravemente enferma».

Es por ello que ve necesario el acompañarle y «brindarle apoyo» en todo lo posible «dentro del marco legal y cívico» que les corresponde como asociación.

La entidad tomó la decisión de movilizarse como respuesta social, aunque Novel subraya que se mantendrá una «actitud prudente» y esperarán un tiempo razonable« para ver cómo avanza el caso judicialmente.

«Si, como ha ocurrido en situaciones similares, el proceso se prolongara, estableceremos fecha y convocaremos concentraciones pacíficas, de carácter mensual, frente a la vivienda afectada«, advirtió. Se mostrará su posición, pero de una »forma respetuosa y solidaria«. La asociación asegura que »comprende« la delicadeza de esta situación, pero es su »responsabilidad principal« la »defensa de los derechos y tranquilidad de todos los vecinos«.

Medidas legales

En cuanto al dueño de la finca, ha manifestado a la asociación su «enojo» tras las últimas declaraciones de los okupas. Según contaron a EL COMERCIO, la casa había estado «abandonada durante 15 años« y cuando llegaron aseguraron que en el interior había »jeringuillas y papelinas«.

Según ha podido confirmar este periódico, el dueño estudia adoptar medidas legales con sus abogados y denunciar por «difamación» las acusaciones de drogradicción.

Actualmente, ya tiene dos presentadas en la Guardia Civil, de dos viviendas que se encuentran en la misma finca. La primera es la de la casa usurpada y la segunda la del inmueble que reventaron la puerta de entrada.