El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Vivienda okupada en la zona de Granderroble, en Quintes. Arnaldo García
Villaviciosa

Quintes pide a las administraciones una «alternativa» para los okupas

«No le corresponde al dueño mantener a una familia que usurpa su propiedad», señala La Parpayuela

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Quintes

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:24

Comenta

La Asociación de Vecinos La Parpayuela de Quintes insta a tomar cartas en el asunto y actuar pronto en el caso de okupación ... de una vivienda en la zona de Granderroble. El presidente, Dioni Novel, considera que deben ser «las administraciones públicas« las que proporcionen a esta familia  (tres adultos y dos menores) »una alternativa habitacional con el dinero de todos«.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  2. 2 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  3. 3 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras amenazarla con unas tijeras en el cuello
  4. 4

    Los okupas de Quintes «revientan» la entrada de una segunda casa en Granderroble
  5. 5 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  6. 6 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  7. 7 El Real Oviedo destituye a Paunovic: «Su éxito del ascenso quedará para siempre en la memoria»
  8. 8 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  9. 9 Fallece un motorista británico al chocar contra un camión en Cangas de Onís
  10. 10 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Quintes pide a las administraciones una «alternativa» para los okupas

Quintes pide a las administraciones una «alternativa» para los okupas