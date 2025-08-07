Susto en Villaviciosa por un accidente entre una moto y un coche El choque se produjo esta tarde en la N-632, junto al hotel Artiem. El conductor del vehículo resulto ileso y el motorista, herido leve, fue trasladado al hospital de Cabueñes

Estado de la moto tras el choque con un turismo en la N-632, en Venta de la Esperanza, Quintes

E. C. Quintueles Jueves, 7 de agosto 2025, 20:07 | Actualizado 20:16h.

Un accidente entre un coche y una moto sorprendió a los vecinos de Venta de la Esperanza, en Quintueles (Villaviciosa). El choque se produjo esta tarde en la N-632, a la altura del hotel Artiem, y, afortunadamente, ninguno de los conductores resultó herido de gravedad.

E. C.

El aviso al 112 Asturias fue a las 17.50 horas y hasta la zona se acercó una ambulancia de Soporte Vital Básico desde Villaviciosa. A pesar del estado en el que quedó la moto, todo quedó en un susto y sólo el motorista, herido leve, tuvo que ser trasladado al Hospital de Cabueñes, en Gijón.

