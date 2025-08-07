El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El ERE de Duro afectará a 180 empleados tras el preacuerdo con la mayoría sindical
Estado de la moto tras el choque con un turismo en la N-632, en Venta de la Esperanza, Quintes E. C

Susto en Villaviciosa por un accidente entre una moto y un coche

El choque se produjo esta tarde en la N-632, junto al hotel Artiem. El conductor del vehículo resulto ileso y el motorista, herido leve, fue trasladado al hospital de Cabueñes

E. C.

Quintueles

Jueves, 7 de agosto 2025, 20:07

Un accidente entre un coche y una moto sorprendió a los vecinos de Venta de la Esperanza, en Quintueles (Villaviciosa). El choque se produjo esta tarde en la N-632, a la altura del hotel Artiem, y, afortunadamente, ninguno de los conductores resultó herido de gravedad.

E. C.

El aviso al 112 Asturias fue a las 17.50 horas y hasta la zona se acercó una ambulancia de Soporte Vital Básico desde Villaviciosa. A pesar del estado en el que quedó la moto, todo quedó en un susto y sólo el motorista, herido leve, tuvo que ser trasladado al Hospital de Cabueñes, en Gijón.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casi 100.000 euros de multa para una cadena con un gimnasio en Oviedo que impuso el reconocimiento facial en el acceso
  2. 2 Un hombre de 66 años, herido grave tras ser arrollado por un tren en Pola de Siero
  3. 3 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  4. 4 Una conductora que viajaba con tres menores choca contra cuatro vehículos aparcados en Avilés
  5. 5 Las carabelas portuguesas se extienden por la costa asturiana
  6. 6 «¿Y esto, para qué sirve?»: los objetos más curiosos de la Feria de Muestras
  7. 7 Un hombre de 36 años, herido grave tras sufrir un accidente cuando reparaba una carretilla en Pravia
  8. 8 La sorpresa de Jesús Calleja a Asun, la asturiana de 75 años que lucha por «recuperar el valor de los pueblos»
  9. 9 Cortado el acceso por el puente de Eduardo Castro, en Gijón, tras la caída de cableado ferroviario
  10. 10 Escapa de un control, drogada y sin carné y acaba chocando contra un árbol en Gozón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Susto en Villaviciosa por un accidente entre una moto y un coche

Susto en Villaviciosa por un accidente entre una moto y un coche