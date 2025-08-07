Susto en Villaviciosa por un accidente entre una moto y un coche
El choque se produjo esta tarde en la N-632, junto al hotel Artiem. El conductor del vehículo resulto ileso y el motorista, herido leve, fue trasladado al hospital de Cabueñes
E. C.
Quintueles
Jueves, 7 de agosto 2025, 20:07
Un accidente entre un coche y una moto sorprendió a los vecinos de Venta de la Esperanza, en Quintueles (Villaviciosa). El choque se produjo esta tarde en la N-632, a la altura del hotel Artiem, y, afortunadamente, ninguno de los conductores resultó herido de gravedad.
El aviso al 112 Asturias fue a las 17.50 horas y hasta la zona se acercó una ambulancia de Soporte Vital Básico desde Villaviciosa. A pesar del estado en el que quedó la moto, todo quedó en un susto y sólo el motorista, herido leve, tuvo que ser trasladado al Hospital de Cabueñes, en Gijón.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.