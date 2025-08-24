Quintueles homenajea a 'Mari' Bastián, tras 58 años a los fogones de Casa Nicasia
Sentó las bases de les llámpares como plato estrella de la zona. «En el restaurante se cocinaba con mimo»
E. C.
Villaviciosa
Domingo, 24 de agosto 2025, 19:44
Casa Nicasia fue más que un restaurante, fue toda una «institución culinaria» en Quintueles (Villaviciosa), desde su apertura en 1942 hasta su cierre este ... año. Era muy conocida su cocina típica asturiana, sobre todo la fabada, el pulpo con patatines y les llámpares. Y quien estuvo manejando los fogones durante 58 años, María del Carmen Bastián Sánchez, 'Mari', recibió este domingo un homenaje de sus vecinos, representantes de la asociación vecinal, de la comisión de fiestas y antiguos clientes. Al acto acudió también el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega.
Mari comenzó en Casa Nicasia en 1967, cuando se casó con Enrique Piñera, hijo de Nicasia, la fundadora del restaurante; fue uno de los establecimientos que sentó las bases de les llámpares como plato estrella de la zona. A sus 81 años, Mari Bastián «cierra una etapa gloriosa de Casa Nicasia», se quiso destacar en el sencillo pero emotivo homenaje.
«Lo que a mí me toca ahora es descansar, me lo he merecido, ahora cocino para mí», dijo recientemente Mari a EL COMERCIO. De su suegra, recuerda con cariño, lo aprendió todo. «Yo ahí entré cuando ella se jubiló y siempre seguí su norma: en el restaurante se cocinaba con mimo. De ella vienen todas las recetas que luego mi hijo servía en el comedor», destacó esta vecina de Peón.
En su comedor se sentaba gente de toda Villaviciosa, pero también «mucho gijonés». Ella recuerda mucho los domingos, con su bar junto a la iglesia parroquial de San Clemente de Quintueles: «El vermú era casi sagrado», bromeó.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.