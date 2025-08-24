El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Luis Enrique Piñera; el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega; María del Carmen Bastián, Leticia Piñera, Reyes Ugalde y Marcos Ortiz. E. C.

Quintueles homenajea a 'Mari' Bastián, tras 58 años a los fogones de Casa Nicasia

Sentó las bases de les llámpares como plato estrella de la zona. «En el restaurante se cocinaba con mimo»

E. C.

Villaviciosa

Domingo, 24 de agosto 2025, 19:44

Casa Nicasia fue más que un restaurante, fue toda una «institución culinaria» en Quintueles (Villaviciosa), desde su apertura en 1942 hasta su cierre este ... año. Era muy conocida su cocina típica asturiana, sobre todo la fabada, el pulpo con patatines y les llámpares. Y quien estuvo manejando los fogones durante 58 años, María del Carmen Bastián Sánchez, 'Mari', recibió este domingo un homenaje de sus vecinos, representantes de la asociación vecinal, de la comisión de fiestas y antiguos clientes. Al acto acudió también el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega.

