Quintueles homenajea a 'Mari' Bastián, tras 58 años a los fogones de Casa Nicasia

Casa Nicasia fue más que un restaurante, fue toda una «institución culinaria» en Quintueles (Villaviciosa), desde su apertura en 1942 hasta su cierre este ... año. Era muy conocida su cocina típica asturiana, sobre todo la fabada, el pulpo con patatines y les llámpares. Y quien estuvo manejando los fogones durante 58 años, María del Carmen Bastián Sánchez, 'Mari', recibió este domingo un homenaje de sus vecinos, representantes de la asociación vecinal, de la comisión de fiestas y antiguos clientes. Al acto acudió también el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega.

Mari comenzó en Casa Nicasia en 1967, cuando se casó con Enrique Piñera, hijo de Nicasia, la fundadora del restaurante; fue uno de los establecimientos que sentó las bases de les llámpares como plato estrella de la zona. A sus 81 años, Mari Bastián «cierra una etapa gloriosa de Casa Nicasia», se quiso destacar en el sencillo pero emotivo homenaje.

«Lo que a mí me toca ahora es descansar, me lo he merecido, ahora cocino para mí», dijo recientemente Mari a EL COMERCIO. De su suegra, recuerda con cariño, lo aprendió todo. «Yo ahí entré cuando ella se jubiló y siempre seguí su norma: en el restaurante se cocinaba con mimo. De ella vienen todas las recetas que luego mi hijo servía en el comedor», destacó esta vecina de Peón.

En su comedor se sentaba gente de toda Villaviciosa, pero también «mucho gijonés». Ella recuerda mucho los domingos, con su bar junto a la iglesia parroquial de San Clemente de Quintueles: «El vermú era casi sagrado», bromeó.