El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Exterior del polideportivo del colegio Maliayo, en Villaviciosa E. C.

La respuesta a las quejas por la falta de un espacio cubierto en el colegio Maliayo: una carpa

La obra del polideportivo del centro está paralizada y el alcalde de Villaviciosa pide a la Consejería de Educación «agilizar» los trabajos

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Villaviciosa

Sábado, 18 de octubre 2025, 19:39

Comenta

Los alumnos del colegio Maliayo podrán volver a practicar deporte en un espacio cubierto pronto. La Consejería de Educación ha asegurado que se encargará ... de financiar la instalación de una carpa en el patio mientras duren las obras de mejora del polideportivo del centro, paralizadas desde el verano. El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, agradeció la rapidez de la consejería, puesto que fue el Ayuntamiento el que reclamó que se tomaran medidas cuanto antes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran al menor de edad desaparecido en Mieres desde ayer
  2. 2 La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero
  3. 3 Condenado un vecino de Gijón por telefonear a una casa de citas y llamar «puta» a su interlocutora
  4. 4 El VAR vuelve a indignar al oviedismo por una decisión compleja de entender
  5. 5 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  6. 6 Cae una red criminal que obligaba a ocho mujeres a prostituirse en pisos de Oviedo
  7. 7 Una Asturias unida se moviliza contra el peaje del Huerna
  8. 8 El fenómeno con vídeos del Pueblo Ejemplar que causa sensación: «En Valdesoto somos de comedia»
  9. 9 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores callos en Asturias?
  10. 10

    La nueva conservera de Carreño, más cerca de su instalación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La respuesta a las quejas por la falta de un espacio cubierto en el colegio Maliayo: una carpa

La respuesta a las quejas por la falta de un espacio cubierto en el colegio Maliayo: una carpa