La respuesta a las quejas por la falta de un espacio cubierto en el colegio Maliayo: una carpa

Los alumnos del colegio Maliayo podrán volver a practicar deporte en un espacio cubierto pronto. La Consejería de Educación ha asegurado que se encargará ... de financiar la instalación de una carpa en el patio mientras duren las obras de mejora del polideportivo del centro, paralizadas desde el verano. El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, agradeció la rapidez de la consejería, puesto que fue el Ayuntamiento el que reclamó que se tomaran medidas cuanto antes.

El equipo de gobierno local se hizo eco de las peticiones de la comunidad educativa del colegio y llamó la atención al Principado respecto al problema de los retrasos en la obra, puesto que el polideportivo es «el único espacio cubierto del centro» para que los alumnos jueguen o practiquen deporte y, mientras duren los trabajos, está cerrado.

Fue en mayo cuando se anunció públicamente que estarían terminadas para el curso, aunque «a estas alturas, con las clases ya empezadas, en temporada de otoño-invierno, no se han logrado avances», por lo que hacen falta «soluciones urgentes» para el colegio. El regidor concluyó que no iba a ser posible terminar las obras antes de que comenzara la temporada de lluvias, por lo que era muy necesario ofrecer alguna solución alternativa al profesorado y a los escolares.

Por ello, la consejería explicó que, en estos momentos, «se está pendiente de la conformidad de la modificación del proyecto para poder continuar y finalizar las obras». Esta etapa, estimaron, durará entre un mes y medio y dos meses, por lo que se instalará la carpa para el alumnado. «Permitirá realizar las actividades físicas que correspondan durante el periodo de tiempo en el que no se puede disponer del gimnasio del centro», se señaló desde la consejería.

El centro ya ha sido avisado y el Consistorio se ha puesto en contacto con la dirección del colegio para ofrecer su colaboración cuando se instale la carpa, de tal manera que se haga «en la mayor brevedad posible».

Ampliación del patio

El alcalde insistió en la «urgencia» de «agilizar» las obras todo lo posible, unos trabajos cuyo objetivo es acabar con las filtraciones de agua y humedades del centro. En general, es una actuación necesaria, puesto que el edificio no se construyó «con el aislamiento necesario», así que los problemas se han ido acumulando con el paso de los años. Uno de los motivos por los que es tan importante volver a contar con el recinto cubierto es que, según señaló el regidor de Villaviciosa, el patio es demasiado pequeño.

El alumnado del colegio creció exponencialmente, sin una ampliación acorde del espacio exterior. Es otra de las reclamaciones que el Ayuntamiento ha enviado al Principado, puesto que los terrenos anexos al colegio son del Serida y este se ha negado a cederlos para poder adaptarlos.

«Se deben hacer las gestiones necesarias para que pueda ampliarse el patio del colegio», dijo Vega. Por eso piden al Gobierno autonómico que interceda y «desbloquee la negativa».

Así pues, el equipo de gobierno local tendrá una «reunión urgente» con las consejerías de Hacienda y Ciencia para intentar avanzar en esta situación.