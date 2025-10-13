Salvador Ondó gana el concurso de escanciadores de Villaviciosa: «Esto es arte y cultura»

Salvador Ondó está abocado a imponer su ley cuando se trata de escanciar. Pentacampeón del Campeonato Oficial de Escanciadores, este lunes volvió a conseguir la ... victoria en la parada del concurso en Villaviciosa. «Escanciar es un arte y también es cultura», asegura. Su técnica casi perfecta y sus culinos de sidra de la misma medida así lo demuestran.

Por esto el jurado calificador le otorgó este lunes el trofeo de ganador en el concurso que se celebró para cerrar el Festival de la Manzana. «Volver a ganar es un orgullo y una satisfacción y hacerlo en un escenario tan emblemático como es Villaviciosa es aún mejor. Queremos seguir empujando para que los chavales vean que en los locales nuestros tenemos calidad y estamos apostando también por el buen escanciado», comentó Ondó.

El ganador Salvador Ondó con el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega. S. Pérez

También estuvieron muy cerca de conseguirlo los escanciadores Jorge Vargas, que obtuvo el segundo lugar, y Wilkin Aquiles en el tercer puesto. El cuarto lugar fue para Amauris La Pauta y el quinto puesto lo consiguió el escanciador local, otras veces ganador del concurso, Marcos Ramos.