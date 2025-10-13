El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Desde las 22 horas, 'Sporting Hoy': la victoria tras el recambio en el banquillo
Salvador Ondó, tercero por la izquierda, junto a los otros cinco mejores escanciadores del concurso. S. Pérez

Salvador Ondó gana el concurso de escanciadores de Villaviciosa: «Esto es arte y cultura»

Concurso de escanciadores de Villaviciosa ·

También estuvieron muy cerca de conseguirlo los escanciadores Jorge Vargas, que obtuvo el segundo lugar, y Wilkin Aquiles en el tercer puesto

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Villaviciosa

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:44

Comenta

Salvador Ondó está abocado a imponer su ley cuando se trata de escanciar. Pentacampeón del Campeonato Oficial de Escanciadores, este lunes volvió a conseguir la ... victoria en la parada del concurso en Villaviciosa. «Escanciar es un arte y también es cultura», asegura. Su técnica casi perfecta y sus culinos de sidra de la misma medida así lo demuestran.

