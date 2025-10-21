El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una de las visitas guiadas a pumaradas en flor organizadas por la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra. José Simal
Villaviciosa

El Serida refuerza la lucha contra la vecería y los hongos con 20 variedades de manzana

Durante el resto del año «se tratará de difundir» los beneficios de estas frutas con el objetivo de conseguir producción «a partir de 2027»

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Gijón

Martes, 21 de octubre 2025, 20:09

El futuro de la producción de manzana asturiana está en la mejora genética. Con motivo de las celebraciones del Día Internacional de la Manzana o ' ... Apple Day', en Villaviciosa se aprovechó para hablar a los productores de las veinte nuevas variedades creadas en el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) y que saldrán pronto a la venta.

