Viaje a la Villaviciosa del siglo XVIII con un mapa virtual

A la maqueta de bronce de Villaviciosa instalada en la plaza Obdulio Fernández, se le suma ahora otro mapa, sólo que este es ... web y permite una interacción directa con la historia. Un viaje virtual en el tiempo para que la ciudadanía y los visitantes puedan descubrir los aspectos más curiosos de la villa, reconstruida detalladamente según su trazado urbano hasta el siglo XVIII.

El código QR que ahora está en el lateral de la maqueta redirige al interesado a la web polademaliayo.es, la denominación original de la villa. Ha sido diseñada por la empresa Monognomo y el responsable de la misma, Alejandro Castrillo, la presentó e inauguró al público este miércoles en el teatro Riera. Para diseñar este mapa contó con la colaboración del cronista oficial de la villa, Miguel González, y el arquitecto y estudioso que ayudó a crear la maqueta de bronce, Xuan Pedrayes.

Será un añadido que potenciará el turismo y ayudará a aumentar el interés del que está camino de convertirse en el nuevo símbolo de Villaviciosa, una maqueta que cada día tiene visitantes, asegura la teniente de alcalde, Rocío Vega. «Desde que se instaló se ha notado mucho que llama la atención, siempre hay gente mirándola», dijo.

Mientras que antes se señalaba y se buscaba la referencia gracias a los edificios que la rodean –como la iglesia de La Oliva–, ahora habrá una «herramienta que permite interpretar la villa intramuros», explicó Miguel Ángel Naredo, director de servicio de Promoción y Desarrollo Turístico de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra. El mapa virtual se podrá ver en web, pero gracias a la aplicación se consigue «una reproducción tridimensional que se puede superponer a la maqueta, es la realidad aumentada», explicó Castrillo. Habrá también doce puntos interactivos en los que, a través de vídeos con actores, aparecerán personajes de la villa que contarán datos de interés. Por ejemplo, Miguel de Balbín Busto, alcalde de Villaviciosa en 1751, explica la historia del mercado, donde estuvo, qué se hacía en la plaza del pueblo y cómo funcionaba el comercio desde su origen medieval.

El diseño y creación de este mapa web cierra el proyecto de 'Smart Plaza de la Manzanera' de la mancomunidad, a través del cual, con fondos europeos, se mejoró la iluminación del monumento de la plaza, se retiró el antiguo ascensor, se instaló una pantalla led para sustituir la antigua cartelera, se mejoró la iluminación del monumento de la plaza y se hizo la maqueta de bronce.

Esta última actuación tuvo un coste aproximado de 18.000 euros.