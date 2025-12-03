El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mapa web de la maqueta de bronce de Villaviciosa P. G.

Viaje a la Villaviciosa del siglo XVIII con un mapa virtual

La Comarca de la Sidra presenta la web de 'Pola de Maliayo', que cierra el proyecto de mejora de la plaza Obdulio Fernández

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Villaviciosa

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:15

Comenta

A la maqueta de bronce de Villaviciosa instalada en la plaza Obdulio Fernández, se le suma ahora otro mapa, sólo que este es ... web y permite una interacción directa con la historia. Un viaje virtual en el tiempo para que la ciudadanía y los visitantes puedan descubrir los aspectos más curiosos de la villa, reconstruida detalladamente según su trazado urbano hasta el siglo XVIII.

