Villaviciosa abre un gimnasio alternativo para cubrir el cierre de la piscina municipal

Un nuevo gimnasio para compensar el cierre de la piscina municipal. Esa es la tarea que se puso el Ayuntamiento de Villaviciosa y ... que ahora se materializa con unas nuevas instalaciones en el IES Víctor García de la Concha.

El equipo de gobierno local, liderado por Alejandro Vega (PSOE), se había propuesto, inicialmente, instalar un gimnasio de forma provisional en El Frontón municipal, pero acabó descartándose por afectar a su uso habitual.

La siguiente alternativa fue moverlo a un edificio público, momento en el que se propuso el instituto Víctor García de la Concha como la opción ideal.

Este contaba con una iniciativa del alumnado en la que se pedía reconvertir la zona deportiva del centro, ya obsoleta, y adaptarla para las clases de Educación Física. Así pues, el Ayuntamiento firmó un convenio de colaboración con la Consejería de Educación y dio el visto bueno al plan de traslado.

El equipamiento deportivo que actualmente está instalado en el centro es el que se encontraba en la piscina municipal, aunque se le han hecho mejoras. De hecho, tras una inversión de 60.000 euros, se adecuó el espacio y se hicieron las reparaciones necesarias. Ahora, las instalaciones deportivas del instituto (denominadas MaliaGym) cuentan con un grupo completo de máquinas de musculación y aeróbicas adaptadas.

Para acceder a ellas, los vecinos tendrán que entrar por la calle Maximino Miyar, atravesando el patio deportivo. Hasta el martes 30, el Ayuntamiento ha dispuesto unas jornadas de puertas abiertas a la ciudadanía, con acceso gratuito. Sin embargo, desde el 1 de octubre, el servicio se prestará como actividad del área de deportes municipal, por lo que será necesario sacar un bono para poder utilizarlo.

Eso sí, al tratarse de un centro de uso educativo, sólo podrá accederse en horario de tarde, desde las 16 horas hasta las 22 horas, de lunes a viernes, dado que por la mañana lo usarán los alumnos.

El Ayuntamiento destaca que esta nueva instalación se suma al gimnasio que ya existe en el Polideportivo Municipal Manuel Busto. De hecho, este equipamiento también tiene previstas «mejoras y reparaciones», añadió el alcalde Alejandro Vega, «dado su antigüedad y deterioro». El nuevo gimnasio, el que se construirá con la rehabilitación integral de la piscina municipal, está previsto que «cuadriplique el espacio anteriormente disponible», ampliando la capacidad para desarrollar más actividades.

Sin embargo, dicho proyecto, el más ambicioso de la Corporación –cuenta con un presupuesto de tres millones de euros– tendrá que esperar, pues está temporalmente paralizado.

Las obras comenzaron en marzo, pero a finales de mayo, en una sesión plenaria, el alcalde advirtió que se habían detectado nuevos problemas que afectaban directamente a la estructura del inmueble, por lo que había riesgo de tener que pararlas.

Finalmente, en julio, los peores pronósticos se cumplieron y se acordó la suspensión temporal. Los nuevos problemas a los que hizo mención el alcalde obligaban a modificar el proyecto y financiar la corrección de los mismos.

Pésima construcción

Fue una decisión aprobada –PSOE, PP y la edil no adscrita– por unanimidad en una comisión informativa, tras escuchar las explicaciones tanto del arquitecto municipal como del redactor del proyecto. Ellos alegaron que, poco después de comenzar con los derribos, descubrieron que el edificio estaba «aún peor de lo que ya se conocía por los informes que había hasta ahora».

Unas «patologías ocultas», rezan los informes presentados, «derivadas de una pésima construcción y de un mal mantenimiento de las instalaciones». La más grave de ellas afectaba al hormigón.

En conclusión, añadió el alcalde, será necesario «añadir financiación» para sufragar estos fallos, algo grave teniendo en cuenta que el proyecto está financiado, en parte, con fondos europeos (1,6 millones). Según el informe, supone un incremento de «más del 20% de lo presupuestado».

Además, al quedar en el aire toda la obra, otro de los problemas es «el peligro de no cumplir el plazo de ejecución», el marcado por la concesión europea. Por ello, se ha tenido que solicitar una prórroga del mismo.