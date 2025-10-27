El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Plantación de árboles en la zona de La Barquerina. E. C.

Villaviciosa amplía su superficie arbolada

El Ayuntamiento plantará ejemplares en las zonas verdes que carecen de ellos y sustituirá por al menos el doble los que haya que talar por los desarrollos urbanísticos

Sara García Antón

Sara García Antón

Gijón

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:22

La capital del concejo de Villaviciosa amplía su superficie arbolada. Por cada árbol que sea necesario eliminar debido a los nuevos desarrollos urbanísticos en ... las zonas de La Barquerina y La Oliva, el Ayuntamiento ha decidido que se plantarán, al menos, dos nuevos. Ya se han dado los primeros pasos al haber sido preciso talar siete magnolios adultos. Tras valorarse la posibilidad de transplantarlos, finalmente no pudo ser. Aunque no se encontraban catalogados, sí poseían un notable valor ambiental y paisajístico, pero esa posibilidad fue descartada debido a la avanzada edad de los ejemplares y a su estado fisiológico, que desaconsejaba dicha intervención. Ahora, se han plantado el doble de árboles en La Barquerina.

