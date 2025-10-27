La capital del concejo de Villaviciosa amplía su superficie arbolada. Por cada árbol que sea necesario eliminar debido a los nuevos desarrollos urbanísticos en ... las zonas de La Barquerina y La Oliva, el Ayuntamiento ha decidido que se plantarán, al menos, dos nuevos. Ya se han dado los primeros pasos al haber sido preciso talar siete magnolios adultos. Tras valorarse la posibilidad de transplantarlos, finalmente no pudo ser. Aunque no se encontraban catalogados, sí poseían un notable valor ambiental y paisajístico, pero esa posibilidad fue descartada debido a la avanzada edad de los ejemplares y a su estado fisiológico, que desaconsejaba dicha intervención. Ahora, se han plantado el doble de árboles en La Barquerina.

Esta iniciativa se aplicará también en el resto de solares y cuando sea necesario eliminar ejemplares que, como los magnolios, fueron colocados en su momento en calles con aceras muy estrechas y que con su crecimiento, están provocando estrechamientos y problemas de rotura de aceras o molestias en edificios.

Además, el alcalde avanzó que el gobierno local trabaja en un «plan ambicioso para plantar árboles en otras zonas verdes del casco urbano que están sin árboles». Los desarrollos urbanísticos de La Barquerina y La Oliva, apunta el equipo de gobierno que encabeza el socialista Alejandro Vega, suponen la ocupación de antiguas zonas verdes de jardines con árboles que en su día pertenecieron dos sagas familiares históricas de Villaviciosa: la casa que fue de Obdulio Fernández Pando, uno de los fundadores de El Gaitero, que contaba con un valioso jardín, del que se han podido conservar algunos árboles muy singulares; y La Huertona, otra casa de indianos con jardín, que perteneció a la familia de Joaquín García Caveda, y después a los Fontela. Su derribo en la operación urbanística de La Barquerina originó en su momento una campaña ciudadana encabezada por la Asociación de Amigos del Paisaje de Villaviciosa (Cubera) para reclamar su conservación.

Estos desarrollos urbanísticos, recordaron los socialistas, fueron incluidos por anteriores gobierno locales en las normas urbanísticas vigentes, que fueron aprobadas en 1997, y en el plan especial de La Barquerina, aprobado en 2010, e incluyen varios edificios que ocupan parte de las antiguas zonas de jardín con árboles. Tras años de paralización, varios de estos solares que pasaron durante la crisis a manos del llamado 'banco malo' (Sareb) han sido adquiridos por empresas constructoras para el desarrollo de varias promociones de vivienda.

Así, explica el equipo de gobierno, ante la «obligatoriedad» de eliminar varios árboles, la empresa Promotora Cadenas –cuya disposición para asumir los costes de la nueva plantación destacó el regidor–. ha asumido el compromiso de plantar varios ejemplares por cada árbol que sea necesario retirar; los nuevos árboles crecerán en la parcela colindante, de titularidad municipal.

«Con esta medida, damos respuesta a problemas creados por una mala planificación urbanística, pero que está aprobada y nos vincula legalmente. De esta forma, ante la pérdida de árboles valiosos, podremos ampliar la superficie arbolada en más árboles en el casco urbano», indicó el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega.

La intervención ya realizada consistió en la tala de siete ejemplares de magnolio adultos y la plantación del doble de árboles, con edades comprendidas entre los siete y los nueve años, y con un calibre adecuado que garantiza su correcta implantación y viabilidad. «Si bien en la parcela objeto de desarrollo existían otras especies vegetales, estas eran de carácter espontáneo y no alcanzaban la entidad de arbolado, tratándose en su mayoría de formaciones arbustivas, como una masa de laurel existente», se indica en el informe del ingeniero forestal municipal.

Parque Rubio Camín

El equipo de gobierno pretende compensar la pérdida de arbolado en una iniciativa que supondrá además una mejora del patrimonio natural municipal, ya que se ha creado una nueva zona arbolada en una parcela clasificada en el planeamiento municipal como zona verde y que hasta la fecha no había sido desarrollada. Con esta actuación, además, se da el primer paso para la puesta en uso efectivo de del parque Rubio Camín, con fines ambientales y recreativos.